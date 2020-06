Le "Lazaret Ollandini" proprieté de la ville d'Ajaccio.

C’est un haut lieu du patrimoine historique et culturel de la ville d’Ajaccio dont a hérité Laurent Marcangeli et son conseil municipal en ce 15 juin : le « Lazaret ». Une bâtisse semi-circulaire construite en 1848 en bord de mer, quartier d’Aspretto, dans le golfe d’Ajaccio. Classée à l'inventaire des monuments historiques, elle avait été rachetée en ruine en 1996 par les époux Ollandini qui l’ont rénovée et qui en ont fait un lieu de culture recevant tout au long de l’année de nombreux évènements, expositions d’art, ateliers, concerts, conférences et spectacles.

Signature de l'acte de donation entre les époux Ollandini et le maire, Laurent Marcangeli - Photo Ville d'Ajaccio

Des artistes reconnus comme Barbara Hendricks, Luz Casal, Michel Legrand, Michel Jonasz, Liz Mc Comb et bien d’autres s’y sont produits. Des penseurs, dont Michel Onfray, Henri Atlan, Clément Rosset, Alain Finkielkraut, ou Michel Serres, y sont débattre autour de sujets philosophiques. De grands scientifiques tels Stephen Hawking, Alain Connes, Hubert Reeves, Étienne Klein et Jean Pierre Luminet y ont apporté leur savoir. Le Lazaret propose aussi un parcours muséal autour d’une collection permanente des œuvres de Marc Petit, considéré actuellement comme l’un des plus grands sculpteurs vivants. Pour l’ensemble de son œuvre, François Ollandini avait reçu en 2010 les insignes de commandeur des Arts et des Lettres, remis par Frédéric Mitterrand, alors Ministre de la Culture.

Visite du Lazaret par le Ministre de la culture, Frédéric Mitterrand, en 2010.

La valeur du « Lazaret Ollandini » est évaluée à environ 2 Millions 500 000 euros. Une seule condition à ce don posée par la famille Ollandini : qu'après la mort du couple, le Lazaret devienne obligatoirement un musée municipal dédié à la peinture corse. En attendant, François Ollandini et sa femme, qui habitent le bâtiment, en garde l’usufruit, « et pour le plus longtemps possible » ont-ils annoncés avec le sourire, au moment de signer le transfert du titre de propriété.