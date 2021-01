Le lycée Professionnel Edouard Gand et la manufacture Cosserat à Amiens

Quand Louis Teyssedou propose à ses élèves de plancher sur la manufacture Cosserat, il n'imaginait pas qu'en tirant ce fil, ils éditeraient un livre, réaliseraient un film et dialogueraient bientôt avec les USA.

Et si on profitait de notre patrimoine local pour comprendre l'histoire du 19ème siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale ?

Je ne sais pas si Louis Teyssedou, qui enseigne l'histoire et la géographie au lycée professionnel Edouard Gand à Amiens, se l'est posée en ces termes mais c'est bien à travers l'histoire de la manufacture Cosserat à Amiens qu'il décide de faire entrer ses élèves dans le programme d'histoire de l'année.

Parmi ses élèves il y a la 1ère ASSP, Accompagnement Soins et Service à la Personne

La Manufacture Cosserat à Amiens c'est 200 ans d'histoire du Velours, c'est 200 ans d'histoire de l'industrialisation en Picardie. C'est aussi l'histoire des ouvriers et plus particulièrement des ouvrières qui va intéresser les élèves. Au cours de l'enquête qu'elles vont mener aux Archives départementales de la Somme, chez elles, sur Internet, certaines découvriront qu'une grand-mère, une tante ou un oncle a travaillé chez Cosserat. L'histoire se rapproche d'elles et la rend plus palpable, plus réelle.

Et si on écrivait un livre ? lance Louis à ses élèves. Quoi, nous, Monsieur écrire un livre ?

Il est en cours d'édition et certains exemplaires seront même recouverts du velours Cosserat.

Travailler sur cette usine à travers 200 ans de présence à Amiens suscite une grande curiosité chez les élèves. Au fil des semaines elles découvrent le travail des femmes, toujours moins reconnues, toujours moins bien payées, toujours derrière les hommes sauf lors de la 1ère guerre mondiale quand ils étaient au front et que l'usine tournait grâce à elles. Elles découvrent aussi que l'usine a servi d'hôpital en 14-18

_Avec Louis nous leurs proposons d'écrire une chronique pour la radio_.

Chacune choisira d'écrire sur ce qui les a le plus touché. On affine on réécrit et on enregistre. Il faut laisser ses angoisses, son stress pour parler au micro. Aujourd'hui vous pouvez les écouter sur France Bleu Picardie dans les Chroniques Pourquoi, Comment ? Amélie et Manon nous racontent l'évolution de l'entreprise Cosserat au fil du temps et pourquoi on mesure que le travail des femmes est moins considéré que celui des hommes.

L'année n'est pas terminée, la plongée dans cette histoire non plus, elle ne fait que commencer. Mais elle a déjà la couleur de la réussite et surtout celle du bonheur qui s'affiche sur ces visages de jeunes gens qui ne demandent qu'à apprendre.

Quant au dialogue avec les USA, sachez que des bâtiments furent construits par les américains sur le site de Cosserat lors de la 1ère guerre mondiale et qu'un travail de réhabilitation pourrait être envisagé. Un nouveau travail pédagogique ? Nous aurons j'espère l'occasion d'en reparler. Laissons le fil se dérouler tranquillement mais ne le lâchons pas.