Le maréchal alsacien François Christophe Kellermann

Réécoutez l'histoire de Kellermann, indissociable de celle de Valmy Copier

Il y a deux jours, le 28 mai, c’était le jour de naissance d’un célébrissime alsacien, le maréchal Kellermann, mais je me suis rendu compte que l’on ne sait plus trop qui est ce bonhomme qui trône au Breujel, sur la place Broglie de Strasbourg. François Étienne Christophe Kellermann naît le 28 mai 1735 à Strasbourg, d’une famille noble de Saxe, bien implantée à Strasbourg depuis deux siècles.

Il démarre sa carrière militaire à 15 ans seulement, comme cadet dans un régiment d’infanterie, le régiment de Lowendal. Il est nommé enseigne à dix-huit ans au Régiment Royal-Bavière ; il devient capitaine en 1758, pendant la guerre de Sept Ans, où il se distingue en faisant prisonnier avec une poignée d'hommes 300 ennemis.

Par son intelligence et son instruction, il passe en 20 ans de capitaine à général d’armée, en 1792. Et il participe à la bataille de Valmy, la première victoire décisive de l'armée française pendant les guerres de la Révolution.

Ca, c’est le morceau pour fanfare de cavalerie dédié à la bataille de Valmy. En face des révolutionnaires français, les armées de Prusse, du Saint-Empire, ainsi que les loyalistes à la Couronne de France. Ben ça suffit, déjà. C’est vrai. Ça s'annonce mal. Kellermann, placé au centre de la ligne, étudie les manœuvres de l’ennemi lorsque son cheval est tué sous lui d’un coup de canon. En même temps, des obus éclatent au milieu du dépôt de munitions et font sauter deux caissons d’artillerie, blessant beaucoup de monde alentour. Kellermann ne se laisse pas démonter, à pied, il remonte le moral des troupes.

Il sent que la déroute de son armée est très proche, alors il dispose son armée en colonnes par bataillon, il les parcourt et leur adresse cette courte harangue : « Camarades, voilà le moment de la victoire ; laissons avancer l’ennemi sans tirer un seul coup de fusil, et chargeons-le à la baïonnette ». L’armée, pleine d’enthousiasme et déjà bien énervée par une canonnade de quatre heures, répond aux paroles de son général par des cris multipliés de : « Vive la nation ! » Kellermann lui-même, soufflé, canonné, met son chapeau au bout de son sabre et répète : « Vive la nation ! » en passant devant ses troupes sur un cheval frais qu’on vient de lui apporter. En un instant, tous les chapeaux sont sur les baïonnettes et un immense cri s’élève de tous les rangs de l’armée. La clameur dure près d'un quart d’heure, est reprise d’un bout à l’autre de l’armée et renaît sans cesse, atteignant une force « qui faisait trembler le sol » selon certains observateurs. Ces mouvements, cet enthousiasme, annoncent une armée qui brûle de combattre. L’ennemi s’étonne, ses colonnes s’arrêtent : « La victoire est à nous ! » c’est ce que crie Kellermann, et vous entendez l’air qui porte le nom de son cri. L’artillerie française redouble son feu sur les têtes de colonnes prussiennes. Devant tant de détermination, le duc de Brunswick donne le signal de la retraite. La bataille est gagnée. Kellermann sera emprisonné pendant la Terreur, puis libéré 13 mois plus tard, et servira ensuite Napoléon 1er.

Il devient maréchal en 1804, obtient la sénatorerie de Colmar, le titre de duc de Valmy en 1808. Il porte la couronne de Charlemagne lors du sacre de Napoléon et la queue du manteau du Roi de Rome lors de son baptême, c’est dire s’il est important. Il se rallie à Louis XVIII qui le fait gouverneur de Strasbourg et pair de France. En 1820, il meurt, et selon ses volontés, il est enterré au milieu du champ de bataille de Valmy. Le Héros de Valmy, le Nestor des armées, a commandé l'armée française lors de 43 batailles, il aura passé 63 ans sous les drapeaux tricolores. Le maréchal alsacien François Étienne Christophe Kellermann force le respect.

A LIRE AUSSI : le dossier sur les alsaciens célèbres