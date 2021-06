Le marégraphe de Marseille - Les siréniens et l'ichtyosaure de la Réserve Géologique de Haute-Provence

Ce samedi de 10h à 11h sur France Bleu Provence, partons à la découverte d'un monument et outil emblématiques de Marseille : le marégraphe, avant de remonter le temps et d'admirer les fossiles des siréniens de Castellane et de l'ichtyosaure de La Robine-sur-Galabre.