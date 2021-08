Le Mas de Libian à Saint-Marcel d'Ardèche, la passion chevillée aux vignes

Le vin ce n’est pas qu’une histoire d’alcool et de commerce, ce sont aussi des histoires de famille et de terroir comme celle de la famille d'Hélène Thibon qui conduit le Mas de Libian depuis 1670

Nous visitons cet été les vignerons et leurs domaines. Nous voici dans le sud Ardèche, à l’embouchure des gorges de l’Ardèche, à Saint-Marcel d’Ardèche

Depuis 1670, la famille Thibon est propriétaire du Mas de Libian. Transmis de génération en génération, le domaine travaille depuis toujours en agriculture biologique.

Le Mas de Libian à Saint-Marcel d'Ardèche © Radio France - Philippe Costa

Le Mas de Libian ! Une ferme, un havre de paix ou nous accueille la passionnante et passionnée Hélène Thibon

La famille Thibon achète le Mas de Libian en 1670. Les générations se succèdent. L'histoire se souvient de Gustave (1903-2001) philosophe reconnu. La génération suivante avec Jean Pierre donne un nouvel élan au domaine en décidant que le vin en serait l'activité principale. Ses trois filles choisiront le vin. Hélène et son mari s'associent à leurs parents sur le domaine en 1995, rejoint par sa sœur Catherine en 2006 et enfin avec Aurélien (le fils d'Hélène et Alain) en 2016. Ensemble ils choisissent d'agrandir le domaine pour arriver aujourd'hui à 25 ha de vignes et 8 ha de terres nourricières (oliviers, céréales, foin, jardin, abeilles...). Un domaine conduit en agriculture biologique et biodynamique, comme aime à le dire Hélène :

« le passage en agriculture AB et certification Demeter n’a rien changé au travail, le sol n’a subi ni l’impact des pesticides ni celui des désherbants ».

Les 25 ha sont certifiés en biodynamie par Demeter. Pas de pesticides ni de colorants. Les vins d’assemblage Grenache, Mourvèdre, Syrah, Counoise, Vaccarèse… sont produits sur un terroir de galets roulés et d’argiles rouges typiquement Rhodanien dans un pur esprit paysan.

Le Mas de Libian à Saint-Marcel d'Ardèche © Radio France - Philippe Costa

La famille Thibon cultive sa sagesse paysanne. Et ne jure que par la transmission aux générations futures.

«Tout le long de la vallée du Rhône, on trouve cette formation géologique, observe Hélène Thibon, l'une des maîtresses des lieux. Avec les galets on va avoir des vins puissants, épicés. Là où il y a du sable, sous les vignes, le vin sera plus rond, plus élégant.»

Les archives du Mas de Libian © Radio France - Philippe Costa

Au domaine poussent grenache, roussanne, viognier, mourvèdre, clairette, syrah. Tout est élevé et assemblé afin de produire du vin «pour les moments de la vie, les états d'âme»