Le Mercredi des Cendres, début du Carême

Que signifie le mercredi des cendres ?

En Alsace, on aime la bonne chère, mais il y a deux jours où l’on ne fait vraiment pas bombance, c’est aujourd’hui, Aschemìttwoch, le Mercredi des Cendres, et il y a le jeudi saint, jour de la mort de Jésus. Entre les deux dates, le Carême, qui démarre donc aujourd’hui. C’est aussi en toute logique la fin du carnaval. Anecdote : au XVIIIe siècle, Louis Julien Larcher écrivait qu’un Turc, qui était passé en France le temps du carnaval, raconta au sultan, à son retour à Constantinople, que les Français devenaient fous certains jours, mais qu'un peu de cendre, qu'on leur appliquait sur le front, les faisait rentrer dans leur bon sens. Le mercredi des Cendres, qu’est-ce que c’est ?

Le pape Grégoire Ier institue aux alentours de l'an 591 la coutume, en ce mercredi, de consacrer au service divin les cendres des rameaux de l'année précédente, oui, ceux du dimanche des rameaux, et de tracer avec ces cendres une croix sur le front des fidèles. En recevant cette croix de cendres, les fidèles doivent prendre conscience de leur caractère éphémère et être appelés à la metánoia, un changement de pensée.

Tu es poussière et retourneras à la poussière. Au début, au IVe siècle, c’était carré de chez carré pendant le jeûne du Carême : un seul repas le soir sans viande, ni œuf, ni laitage, ni vin.

Non, va falloir attendre. Alors bien sûr, le début du Carême n’est pas lié qu’à la nourriture. La période de carême doit être, pour les fidèles, une période d'approfondissement, de prière et de détachement des biens matériels en préparation de la fête de Pâques ; en ce sens, pendant ces quarante jours l'alimentation devrait être plus frugale et en particulier les aliments animaux restreints. Assez rapidement, on a fait relâche les dimanches, et on a rajouté la mi-Carême, on fête l’idée qu’on en est à la moitié, ouf. Cette abstinence permet de faire le ménage en soi, comme la Oschterpùtz permet de faire le ménage dans sa maison.

Le cycle de Pâques est en fait une sorte de reboot de l’année avec le retour du printemps, et le corps a parfois aussi besoin d’un petit redémarrage.