Le mimosa dans le Var - Paul Cézanne à l'Estaque - Week-end à Montgenèvre

Ce samedi de 10h à 11h sur France Bleu Provence : de la botanique en pleine période de floraison du mimosa, de la peinture avec le portrait de l'Aixois Paul Cézanne et ses liens avec L'Estaque et Marseille, et du tourisme avec des idées de week-end à Montgenèvre.