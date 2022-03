Le monstrueux pourceau de Landser

Réécoutez Pierre Nuss vous parler d'une monstruosité alsacienne Copier

Approchez, mesdames et messieurs, aujourd’hui, on flippe !

Enfin, ce n’est pas forcément plus effrayant que ce début d’année 2022. Au début du mois de mars 1496 est arrivée une chose incroyable dans un petit village du Sundgau, au Sud de Mulhouse, entre Dietwiller et Neder-Steinbrùnn, Steinbrunn-le-Bas, à Landser. Landser, où en ce matin de mars 1496, une truie a mis bas une portée étrange.

Parmi les porcelets, l’un d’entre eux avait deux langues et quatre oreilles, deux ventres et huit pattes. Je ne sais pas bien si vous pouvez vous imaginer le truc. C’est comme si deux porcs avaient été fusionnés aux épaules, avec quatre pattes postérieures, deux antérieures, et deux sur le dos, comme des ailes qui n’ont rien à faire là.

C’est comme ça que l’a décrit et dessiné le strasbourgeois Sébastien Brant, alors doyen de l’université de Bâle. Il s’intéressait aux “miracles de la nature”, enfin plutôt aux horreurs, pour le coup, et est allé voir le bestiau à Landser. Le célèbre artiste Albrecht Dürer l’a même représenté, inspiré par le croquis de Sébastien Brant et d'un cochon empaillé qui a été montré à Nuremberg à Pâques 1496, sans que l'on sache s'il s'agissait du véritable pourceau de Landser ou d’une réplique. D’ailleurs, on ne sait pas si le Pourceau monstrueux a survécu bien longtemps.

Mais puisque je vous dis qu’on ne sait pas. La gravure au burin d’Albrecht Dürer a beaucoup voyagé, elle est exposée au Musée d’Art de Portland, aux Etats-Unis. C’est dire si ce porc malformé de Landser a marqué les esprits. Je vous mettrai l’illustration de Dürer sur le site francebleu point fr pour que vous puissiez l’admirer ou frissonner devant !

