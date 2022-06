Le Monument préféré des Français 2022 : votez pour la gare transatlantique et le sous-marin Redoutable

L'émission « Monument préféré des Français » présentée par Stéphane Bern vous invite à partir en voyage sur les routes de France à la découverte de la prodigieuse richesse du patrimoine culturel, architectural et historique de notre pays.

Après un premier vote des français, le monument qui représente la Normandie pour cette élection a été dévoilé : il s'agit de la gare maritime transatlantique et le sous-marin le Redoutable de Cherbourg-en-Cotentin.

La Normandie se mobilise pour la gare transatlantique et le Redoutable

La deuxième partie du vote se déroule du jeudi 30 juin à 9h jusqu'au vendredi 22 juillet à 23h59. C'est à vous de jouer ! Votez pour le monument qui défend les couleurs de la Normandie !

Pour voter :

sur le site France TV et vous , vous pouvez voter de façon illimitée pour votre monument préféré.

, vous pouvez voter de façon illimitée pour votre monument préféré. par SMS au 3245 en tapant le n° de votre monument préféré ( 10 = la gare maritime transatlantique et le Redoutable) 0,80€+ prix d'un appel.

Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins le Redoutable

Connaissez-vous l'histoire du Redoutable ? Jean-René Lelias est ancien sous-marinier. Il a travaillé sur la construction et les essais du sous-marin. Il nous raconte comment le Redoutable a été construit. "Pour le Redoutable, on est partis d'une feuille blanche."

L'histoire des sous-marins commence en 54, avec la construction du Nautilus par les Américains. "Nautilus, c'était un réacteur avec un sous-marin autour, je dirais, plutôt expérimental." Puis l'Union soviétique, puis les Anglais avec l'aide des Etats-Unis en construisent aussi. Et la France a décidé de construire également un sous-marin.

Il faudra construire Pierrelatte puis L'île longue, tout en suivant les évolutions des armes nucléaires. "Au début, c'est un sous-marin avec un réacteur, des torpilles et petit à petit, on a mis des missiles, des missiles à bord avec des bombes nucléaires." En 1967 le Redoutable a fait ses essais, il a fini sa construction, a fait ses essais, a été admis au service actif en 71, a navigué pendant 20 ans et a fait 58 patrouilles avant d'être désarmé et installé dans la Cité de la Mer pour devenir un musée.