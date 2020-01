Le musée de la dentelle prolonge les fêtes avec son expo strass et paillettes "Dentelles en scène"

Caudry, France

Dans la première salle, des tutus d'exception de l'opéra de Paris, avec des créations de Christian Lacroix pour Les songes d'une nuit d'été avec de la dentelle de la maison caudrésienne Hallette, et on découvre aussi dans un reportage photo la création de ces costumes qui vont sublimer le produit nordiste, une découverte importante pour Claire Catoire, la commissaire de l'exposition

On voit une partie du processus de création, aussi l'ambiance, et entrer dans les coulisses de l'opéra c'est apporter un petit moment de grâce

L'expo présente aussi des créations haute couture inspirées de ce monde des arts de la scène, comme celles de la maison On aura tout vu qui revisite les costumes en dentelle de l'opéra Casse Noisette, ou encore celles de Franck Sorbier issues du cirque.

La dentelle dans le Music Hall

Et la dernière salle est consacrée au Moulin Rouge avec la première robe portée par une meneuse de revue début XIX°siècle, les célèbres robes de french Cancan qui à l'origine étaient en dentelle et tulle, et puis aussi les fameuses créations à plumes du Music Hall, et selon Claire Catoire, c'est aussi de la Haute couture

Une création haute couture n'est portée qu'une fois pour un défilé, alors que pour une revue c'est 2 fois par soir, et franchement savoir assembler des costumes comme ça, sans que rien ne lâche sur scène, c'est de la haute couture

Costumes prêtés par le Moulin Rouge © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

"Dentelles en scène, acte 1", c'est jusqu'au 5 avril. Dans le second acte, le musée présentera de nouveaux costumes de l'opéra de Paris, mais aussi des habits de clowns à base de dentelle.