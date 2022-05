Un musée départemental de la Résistance et de la déportation ouvrira en Creuse à Aubusson

Dix-neuf ans après avoir initié le projet, l'association des Amis du musée de la Résistance et de la déportation va enfin concrétiser son rêve en Creuse. Elle se prépare à ouvrir un lieu de mémoire départemental à Aubusson dans le centre Jean Lurçat.

Après dix-neuf ans de lutte acharnée, l'association de la Résistance et de la déportation (AMRD) a finalement obtenu ce qu'elle souhaitait : l'ouverture d'un musée départemental consacré à cette période de l'histoire. Le projet, qui dormait dans les cartons depuis la création de l'association, va enfin voir le jour en Creuse.

L'emplacement initial, à Guéret, a été abandonné. Ce Musée de la Résistance et de la Déportation se situera finalement dans le centre culturel Jean Lurçat à Aubusson. Le département, propriétaire des murs, a voté en février une aide de 30.000 euros pour développer ce nouveau lieu de mémoire.

Pour les bénévoles, c'est l'aboutissement d'un projet resté dans les cartons depuis presque deux décennies : "Ca fait vingt ans qu'on dit qu'il va y avoir un musée, beaucoup de gens ont perdu espoir, mais là c'est une réalité", se réjouit Bénédicte Windle, chargée de communication de l'association.

Des portraits de jeunes Creusois pour incarner l'Histoire

Ce musée a pour but d'éduquer les générations futures, et leur permettre de mieux comprendre le contexte de la Seconde guerre mondiale. La scénographie tournera autour de portraits de jeunes Creusois : la vie quotidien d'un enfant malgré le rationnement, l'arrivée d'un petit réfugié alsacien dans sa classe, un jeune adulte qui reçoit ses papiers pour travailler en Allemagne...

On y trouvera aussi des objets, des documents originaux collectés par l'association. Ils raconteront l'histoire des enfants juifs sauvés en Creuse, explique Bénédicte Windle : "L'essentiel est de faire comprendre et de faire vivre ces années tragiques au-delà des monuments que l'on voit dans nos villages et nos villes."

Article écrit avec Jehanne Savineau