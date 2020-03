EN IMAGES - Le musée de Picardie rouvre ses portes au public ce dimanche

Le musée de Picardie ouvre à nouveau ses portes au public après deux ans et demi de travaux et 26 millions d'euros d'investissement. Au programme: plusieurs nouveautés pour fêter les retrouvailles avec les visiteurs

Fermé depuis juillet 2017, le musée de Picardie qui rouvre ses portes ce dimanche 1er mars va proposer plusieurs nouveautés aux visiteurs.

La salle des 600 tableaux au premier étage sera de nouveau accessible après dix ans de fermeture au public pour des raisons de sécurité. Dans le grand salon, au rez-de-chaussée, le tableau "Les voix du tocsin" d'Albert Maignan (1882) a été accroché au mur du musée. Une première depuis la fin de la Première Guerre Mondiale.

Accrochage du tableau "Les voix du Tocsin" d'Albert Maignan au musée de Picardie © Radio France - Valentin Houinato

Plus largement, c'est tout le bâtiment de 1867 qui a été rafraîchi. Le hall d'accueil, plus grand a été déplacé rue Puvis de Chavannes. Le musée s'est aussi agrandi, une extension de 1500m2 avec un auditorium et une salle d'exposition temporaire. La première de ces expositions : une collaboration avec le dessinateur de BD Fraco pour découvrir les hommes et les femmes qui ont fait le musée de Picardie.

Sur le parcours, la signalétique et les cartels, ces petits panneaux qui décrivent les œuvres ont été recrées, près de 2500 au total. Côté archéologie la grosse nouveauté de l'année 2020, c'est cette vénus de 23 000 ans découverte quartier Reancourt à Amiens en juillet 2019. Elle est exposée pour la première fois aux yeux du public.

La dernière Vénus découverte quartier Renancourt à Amiens. © Radio France - Valentin Houinato

Le programme de Dimanche

C'est une grande journée de fête qui sera proposée aux visiteurs ce dimanche 1er mars. Au programme: un petit déjeuner de 8h à 10h pour les lève-tôt.

Deux troupes de théâtre vont également proposer des visites décalées et "jouer avec les œuvres et le bâtiment" assure Laure Dalon la conservatrice du musée.

Au détour des couloirs vous pourrez croiser aussi les élèves du cirque et du conservatoire d'Amiens, qui joueront des pastilles musicales de quelques minutes.