Le musée de Préhistoire de Tautavel, une réouverture et des gestes barrières

Direction la préhistoire, nous allons à moins 450 000 ans sur les pas et les traces de l'homo Heidelbergensis, l'un des premiers européens et qui vivait à quelques kilomètres seulement de ce qui allait devenir Perpignan. A cœur de la Caune de l'Arago, il dominait la vallée.

Il ne maîtrisait pas le feu mais la chasse c'était son grand point fort.

L'homme de Tautavel a été découvert par les équipe du professeur Henry de Lumley en 1971.

Notre invité David Angelats est responsable communication et marketing du Musée de Tautavel.

Un peu comme partout la réouverture est soumise à l'adoption de gestes barrières.

[David Angelats] C'était relativement facile à mettre en place au musée puisqu’il y a un sens de visite qui est assez logique, le musée a été conçu comme ça, on a accentué ce sens de visite, pour éviter les croisements de flux, par du balisage ou de la signalétique qui permet aux personnes de suivre le même circuit. Et ensuite des choses de bon sens, qui sont matérialisés, comme le respect de la distanciation sociale, le port du masque dans le musée, des points de distribution de gel hydroalcoolique, on s'est parfaitement adapté, on a testé ce système-là, et comme on a vu qu'il est opérationnel, on a pu ouvrir au public, on n'est pas encore dans une saison fortement touristique, donc avec les quelques visiteurs ça nous a permis d'amener quelques corrections dans les dispositifs. Et là voilà on est tout à fait opérationnel.

Le préhisto-quiz nous a accompagné durant ce confinement et désormais il est possible de revenir au musée de Préhistoire de Tautavel, avec progressivement le retour des animations.

[David Angelats] Pour l'instant on est sur des visites relativement classiques mais dès les vacances, on va recommencer nos activités adaptés avec des ateliers qui font la force du musée ainsi que des journées thématiques avec bien sûr des conditions de nombres, de gestes barrières etc. On va pouvoir recommencer les activités, et puis on ne quitte pas non plus le numérique puisqu'il y a eu un énorme succès de ce quiz, plus de 100 000 personnes qui ont vu ça et plus de 6 000 personnes qui sont allés au bout de la totalité des quiz et le verdict tombe en fin de semaine pour savoir quels ont été les plus rapides etc. Et donc il y aura avec le smartphone des bonus de visite sous forme de quiz dans le cadre de la visite également du musée.