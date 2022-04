Le pape alsacien Léon IX est-il né à Eguisheim ou à Dabo ?

Le contexte et les explications de Pierre Nuss sur ce sujet polémique Copier

Attention, ceci est un sujet terriblement polémique, sur lequel l’Alsace se déchire depuis très longtemps. C’est aujourd’hui la Saint-Léon, et l’on commémore le décès du seul pape alsacien aujourd’hui, le 19 avril 1054.

Mais où est-il né, Bruno d’Eguisheim-Dabo de son vrai nom, fils du comte Hugues IV du Nordgau et de Heilwige de Dabo, en ce jour du 21 juin 1002. Dans le château d’Eguisheim ? Ou dans celui de Dabo, ou à Walscheid, tout près ? Grosse différence, à Eguisheim, c’est un pape alsacien, à Dabo, un pape lorrain.

L’affaire est d’importance. Car cet homme, Léon IX, fut un grand pape. D’abord chapelain de l’Empereur Conrad II, son cousin, il devient évêque de Toul en 1026. Il a développé pendant son épiscopat une volonté de réforme de l’Église en refusant l’ingérence de l’Empereur dans le domaine spirituel.

C’est lui que l’Empereur désigne en 1048 pour être le nouveau Pape. Son intronisation en 1049 marque un tournant de l’histoire de la chrétienté. Voyageur remarquable, il entreprend des visites en Allemagne, en Lorraine, en Alsace et en Italie du Sud. Il a réuni de nombreux synodes et conciles pour engager la réforme morale de l’Église, la restauration du pouvoir de la papauté en centralisant tout. Léon IX sera canonisé peu après sa mort en 1087 par le Pape Victor III, son corps repose à la Basilique Saint-Pierre. Bon, maintenant, le dilemme : Dabo ou Eguisheim ? Les deux lieux les revendiquent, par la présence d’églises, de plaques et de chapelles. Et personne n’est d’accord.

A l’époque de la naissance de Bruno-Léon, Dabo est territoire alsacien, puisque sa mère, une Dabo, a amené son comté lors de son mariage à Hugues IV de Nordgau. Le Nordgau, c’est grosso modo le Bas-Rhin actuel, moins Wissembourg et quelques vallées. Donc, par mariage, Dabo est alsacien, Léon IX est alsacien, peu importe finalement où il est né.

Soulagement. Maintenant vient le fond du problème. En vrai, il est impossible de dire où ce pape alsacien est né, il est même sûrement faux de dire qu’il est né dans un de ces châteaux, qui n’étaient occupés que lors d’opérations militaires, guerres ou sièges. La noblesse de l’époque aimait le confort de ses châteaux de plaine, les princesses n’accouchaient pas souvent dans une caserne, surtout en regard de la mortalité infantile de l’époque. On ignore et on ignorera sans doute toujours où est né Bruno d’Eguisheim-Dabo, mais c’est sans importance, car les aristocrates, tout comme les petites gens de l’époque, n’ont pas de patrie au sens où nous l’entendons aujourd’hui. D’ailleurs, quand, comme Léon IX, on est à la fois pape, cousin de l’empereur du Saint-Empire Romain Germanique et du roi de France, on est bien au-dessus de ces détails. Même si le mystère de sa naissance reste entier, il n’empêche que ce fut un grand bonhomme, et l’on peut être fier qu’il soit finalement alsacien.