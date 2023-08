Le pèlerinage de l'île Madame a rassemblé plusieurs centaines de personnes sous le soleil

La chaleur n'aura pas empêché plusieurs centaines de fidèles de se rassembler ce mercredi 23 août à Porte-des-Barques pour le pèlerinage annuel de l'île Madame. Cette année, le pèlerinage était présidé par Pascal Wintzer, l'archevêque de Poitiers. Et c'est la première fois que la journée se déroule sans l'évêque de La Rochelle, Georges Colomb, qui s'est mis en retrait en juin après des accusations de tentative de viol.

Pascal Wintzer regarde les personnes rassemblées avec émotions : "Ce pèlerinage est une manière de montrer que l'église s'inscrit à la fois dans une mémoire ancienne, ici celle de ces prêtres martyres, mais que cette mémoire nourrit aussi ce qui constitue un groupe."

Le groupe de fidèles démarre la procession jusqu'à l'île Madame pour y déposer un galet en mémoire des prêtres martyres. © Radio France - Fanny Baye

Venus d'ici et d'ailleurs

Dominique et Véronique viennent de La Rochelle. "On n'est pas très pratiquants mais nos petites-filles sont de Nantes et sont en vacances à La Rochelle. Elles voulaient venir alors on leur a fait plaisir." Sarah, 11 ans, arbore effectivement un grand sourire : "Moi j'aime bien les messes et j'aime bien marcher."

Les fidèles sont originaires de Charente et Charente-Maritime, mais aussi d'autres régions. C'est le cas d'Anne-Marie par exemple, qui vient du Limousin mais qui connaît très bien la Charente-Maritime : "L'histoire des prêtres a baigné toute notre enfance. Moi je venais déjà ici avec ma grand-mère dans les années 60."

Et face à la chaleur, chacun a sa technique : lunettes de soleil, chapeau, parasol, etc. Gérard a même prévu sa chaise pliante pour faire des pauses sur le chemin : "J'ai tout prévu, je suis un vieux personnage."