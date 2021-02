Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : deux portraits, celui du père Alexandre Dorgère lié au Bénin puis à Evenos, et celui du peintre Félix Ziem lié à Martigues.

Le père Alexandre Dorgère et Evenos - Félix Ziem et Martigues

Bienvenue dans "Destination Provence", votre émission histoire/patrimoine/découvertes régionales et tourisme, avec vous qui pouvez intervenir à tout moment au 04 42 38 08 08. Aujourd'hui, nous célébrons deux anniversaires avec nos invitées.

Le père Alexandre Dorgère à Evenos

Il y a tout juste 121 ans, le 23 février 1900 s'éteignait à Sainte-Anne-d'Evenos le père Alexandre Dorgère. Comment se prêtre natif de Nantes, envoyé au Bénin rejoindre les Missions Africaines, emprisonné puis ami du Roi, s'est-il retrouvé dans ce village varois à soigner un bohémien jusqu'à en mourir ? Frédérique Côte, conseillère municipale d'Evenos en charge du patrimoine et de la culture, nous raconte ce destin tragique.

Félix Ziem et Martigues

Et il y a tout juste 200 ans, le 25 février 1821, naissait en Bourgogne Félix Ziem. Ce grand peintre des paysages, amoureux de Venise, a fait construire son atelier à Martigues, là-même où bon nombre de ses œuvres sont exposées au musée qui porte son nom. Lucienne Del Furia, conservatrice du Musée Ziem de Martigues, dresse pour nous le portrait de ce personnage à la fois secret et très séducteur, fantasque et qui aimait se déguiser !

Appelez-nous au 04 42 38 08 08 pour nous dire si vous avez déjà visité le Musée Ziem de Martigues et ce que vous avez retenu de l'oeuvre de Félix Ziem. Et appelez-nous aussi pour nous raconter vos balades à Evenos : quelles randos, quels points de vue, quelles photos ? 04 42 38 08 08 !