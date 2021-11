Le photographe et biologiste marin Laurent Ballesta récompensé par l'Institut Océanographique.

Auteur de 13 livres de photographie dédiés à la vie sauvage sous-marine, il est aussi co-créateur de la société Andromède Océanologie et a dirigé plusieurs expéditions de grande ampleur ces 10 dernières années.

Ses travaux sont récompensés aux 4 coins du globe ; il vient d'être sacré meilleur photographe naturaliste de l'année.

Le passionné (et passionnant!) photographe qu'il est évoque son constat sur notre environnement et la Grande Médaille Albert 1er, nouvelle distinction reçue cette semaine à l'Institut Océanographique de Paris.

Bébés manchots au bord de la banquise en attente de leur premier bain, Mer Adélie, 2015. - Laurent Ballesta-Gombessa Expedition,

700 requins dans la nuit, Atoll de Fakarava, Polynésie française, 2017. - Laurent Ballesta-Gombessa Expedition