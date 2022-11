le "pisse-debout" : descendant du bourdalou

Une apparence trompeuse

En effet, on pourrait facilement poser cette belle céramique sur notre table en la prenant pour une saucière.

Erreur : il s'agit d'un urinoir féminin en forme d’entonnoir que certains d'entre vous ont peut-être utilisé sur des festivals où ils sont redevenus à la mode mais en carton et non plus en céramique.

Qui a eu cette idée folle, d'inventer cette fiole ?

C'est sans doute à la cour de Louis XIV que ce récipient a été imaginé.

Lasses des prêches interminables où il était impossible de quitter discrètement l’assemblée de fidèles, les dames auraient eu recours au Bourdalou qui serait le nom d'un fameux abbé jésuite de l'époque.

Il faut dire que les homélies de Louis Bourdaloue (1632-1704) pouvaient durer plus de deux heures d’affilées.

Aujourd'hui, nos contemporaines vivent donc les mêmes souffrances à la différence que c'est au son de leur chanteurs préférés qu'elles trépignent et se soulagent avec des bourdalous recyclables appelés moins joliment les "pisse-debout".

Merci Gisèle pour cette belle découverte..

Où retrouver notre bro'conteuse et son bourdalou ?

BROCANTE DE Gisèle FORRICHON

zone, A20, 87250 Bessines-sur-Gartempe