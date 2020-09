Le plein d'activités autour de Neuf Brisach

A la découverte du Pays Rhin-Brisach :

En voiture, en bateau, à vélo, à cheval ou à pied, découvrez le Pays Rhin-Brisach à votre rythme.

En Plaine d'Alsace, entre Vosges et Rhin, sur la Route Verte qui mène en Forêt-Noire, le Pays Rhin-Brisach, véritable trait d'union entre la France et l'Allemagne, offre au visiteur toute une palette de sorties.

Bien sûr, il y a les fortifications Vauban, patrimoine mondial de l'UNESCO !

Vous pourrez même survoler l'endroit en hélicoptère !

Sa situation privilégiée, à mi-chemin entre Colmar et Fribourg en Brisgau, à 70 km de Strasbourg au Nord et à 60 km de Bâle au sud, en fait un point d'ancrage idéal pour découvrir la région à votre rythme. A deux, en famille ou bien entre amis, le temps d'un week-end, d'un séjour, d'une semaine ou plus, venez découvrir les charmes du Pays Rhin-Brisach.

Au cœur de ce pays, plongez dans l'Histoire du 17ème siècle en visitant Neuf-Brisach, la Place Forte Vauban, patrimoine mondial de l'Unesco.