Le Pont Levis de Maubeuge relevé jusqu'à décembre pour être consolidé

Ce sont en fait les contreforts ajoutés au 19° siècle sous le pont qui posent problème explique l'architecte François Bisman, "Avec le temps, les infiltrations d'eau etc, tout a été poussé il n'y a plus rien qui est dans l'alignement" détaille Jean-Claude Decamps, président de l'association Renaissance Vauban qui s'occupe de la restauration des fortifications de la ville depuis plus de 50 ans, c'est elle qui finance les travaux.

ⓘ Publicité

De nombreuses pierres sont aussi déchaussées ou abimées, et menacent la stabilité de l'ouvrage. Alors méticuleusement les 3 tailleurs de pierre les ont numérotées, identifiant celles en moins bon état avant de les retirer, puis petit à petit ils remontent le puzzle avec des pierres bleu de l'avesnois retaillées si besoin et quelques neuves, et pour les joints ils utilisent du mortier à l'ancienne explique Eloi Delebecq tailleur de pierre avec de la chaux et du sable local, "on fait des tests, on essaie de retrouver la même couleur".

Les pierres encore en état sont démontées et numérotées pour être ensuite replacées à leur endroit d'origine © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

"c'est une façon de perpétuer ce qui a été fait par nos ancêtres, c'est gratifiant !"

Un mortier à l'ancienne qui permet en plus à la pierre de respirer précise l'architecte. Le chantier prévoit aussi d'enlever la végétation qui a poussé sur l'ouvrage et qui le fragilise explique François Bisman, et le plus difficile ce ne sont pas les arbres mais le système racinaire, un travail laborieux "il faut en fait démonter les pierres pour aller chercher ces racines et être sur qu'on en laisse pas derrière nous sinon ça va reprendre".

Un chantier historique très intéressant pour Quentin Haine, tailleur de pierre "c'est une façon de perpétuer ce qui a été fait par nos ancêtres, c'est gratifiant ! c'est plus gratifiant de faire ça plutôt que juste des murs en parpaing, où il y a pas d'âme, y a plus d'âme sur un bâtiment qui a du vécu".

Le pont levis de la porte de Mons à Maubeuge © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Un travail de rénovation important pour le patrimoine de la ville assure Jean-Claude Decamps, car "c'est un ensemble qui a l'avantage de présenter un travail du premier système de fortification de Vauban".