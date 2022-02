Le quartier de la marine à Auxerre concentrait autrefois une forte activité liée à la rivière. Situé au bord de l’Yonne , il accueillait les pêcheurs, les tanneurs, les bateliers et les marchands. Aujourd’hui c’est un lieu de promenade, où on apprécie les terrasses sur le bord de l'Yonne.

"La Cantina"

Le restaurant "La Cantina", 4 quai de la marine à Auxerre, est une table où l’on cuisine des produits bio et locaux.

Restaurant "La cantina" à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Les plats sont originaux et changent en fonction des saisons.

Un cadre accueillant et des concerts en fin de semaine en font un lieu à découvrir de toute urgence !

Place Saint Nicolas

Saint Nicolas, le patron des mariniers avait sa place toute naturelle au bord de la rivière d’Yonne, sur le lieu même où existait autrefois l’un des ports d’Auxerre.

La place Saint Nicolas à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Elle est en bois et date du 17ième siècle.

Stephane Christophory : doreur

Rue Cochois à Auxerre, c’est là que Stéphane Christophory a installé son atelier de doreur.

Atelier de dorure, Stéphane Christophory , Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Artisan et passionné par son art, Il manie la feuille d’or et restaure le patrimoine icaunais ainsi que des objets qui lui sont confiés par des particuliers.

Stéphane Christophory, Maitre doreur à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Passionné et passionnant !

La fortification gallo-romaine d’Auxerre

Cette muraille encore visibles par endroit et datant du 3ième siècle englobait notamment la cathédrale, la préfecture et l’actuel hôtel de ville.

Tour de l'enceinte gallo romaine d'Auxerre. © Radio France - Karine Decalf

Une enceinte fortifiée d’une longueur de près de 1.100 m.

Des vestiges que l’on peut encore voir rue de la marine avec les vestiges de la tour d’angle nord-est et qui donnent un aperçu de la hauteur de la fortification.

"Bille de sucre"

A Auxerre, Sophie Billon, passionnée de pâtisserie a créé « Bille de sucre » et vous propose « des biscuits pour toutes vos envies » réalisés à partir d’ingrédients naturels et de premier choix provenant de producteurs locaux.

Sophie Billon, "Bille de sucre" à Auxerre © Radio France - Karine Decalf

Ils sont également sans conservateurs, ni additifs. Les arômes eux aussi sont naturels.

Les gourmandises de "Bille de sucre" © Radio France - Karine Decalf

Craquez pour des meringues, des cookies … mais aussi pour ses « dépann’cookie » et ses « depann’apéro » … on craque et on croque !