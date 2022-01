Le récit malheureusement ordinaire de l'exil de Mamadou Diaby

Régulièrement, l’actualité traite de l'exil via des images, des chiffres auxquels, malheureusement, on a fini pas s'habituer, oubliant la réalité humaine à laquelle ils sont reliés. Le récit de Mamadou Diaby impose un réveil brutal mais nécessaire.

Le Mali, pays sahélien enclavé d'où est originaire Mamadou Diaby, connaît un mouvement migratoire de ses populations vers l’extérieur depuis l’époque précoloniale. Un mouvement qui s’est amplifié ces dernières décennies; en cause la sécheresse, la crise économique et les problèmes politiques. Notre invité nous l’explique par le récit son expérience personnelle.

Dans un tel contexte, une seule option : la fuite

Comme beaucoup, son objectif n’est pas une installation en Europe mais en Afrique du Nord. A 20 ans, il part donc avec l’espoir d’une vie meilleure en Algérie. Il s'aperçoit vite que la misère pousse certains hommes à réveiller leurs plus bas instincts. Notre invité nous raconte deux ans de migration, de violence où la mort rôde constamment.

Il foule les terres d'Europe, enfin, après deux ans d'errance. Mais dans quel état ? Ce jeune homme de 22 ans est désormais atteint d’une hépatite B qui menace de devenir une hépatite C. La consommation d’eau salée à mise à mal son organisme qui souffre.

La démocratie doit être une fraternité ; sinon c’est une imposture "

affirmait Antoine de St Exupéry, c’est aussi ce que nous dit Mamadou Diaby.

Il s’aperçoit que la misère a envahi les métropoles françaises qui ne peuvent plus la gérer. On lui conseil de se tourner vers nos provinces généreuses et accueillantes "où l'intégration est plus facile". Ainsi, c'est le limousin, limoges et le secours populaires et d'autres associations qui lui tendent la main.

Quelle fierté dans le regard de notre limousin du bout du monde lorsqu'il parle de son titre reçu par le comité départemental : Limousin de l’année 2021 !

« Ma maman a pleuré quand elle l’a su ». Salarié à temps plein, il donne de son temps libre pour effectuer des maraudes auprès des plus nécessiteux car « je dois rendre ce que ce pays m’a donné ». Sans doute aussi pour fuir les fantômes de ses compagnons d’infortunes qui ont perdu la vie et qui reviennent souvent pendant ses nuits sans sommeil.

France Bleu espère que vous avez passé un voyage passionnant en compagnie de Mamadou Diaby, limousin originaire du Mali.

