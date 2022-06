Le résistant Jacques Desbonnet a désormais une rue à son nom à Douai

Ce samedi 18 juin, la mairie de Douai a renommé une partie de la rue du Canteleu en rue Jacques-Desbonnet. Un hommage pour cet enfant du Pas-de-Calais, engagé dans la résistance à 17 ans. Aujourd’hui âgé de 99 ans, Jacques-Desbonnet n’a rien oublié de ces années sombres, et il se dit « très touché » de cette reconnaissance.

En juin 1940, Jacques Desbonnet et sa famille sont sur les routes de l’exil, ils trouvent refuge au château de Buneville (Pas-de-Calais). C’est là, dans la bibliothèque qu’il écoutera, le 18 juin 1940, l’appel du général De Gaulle.

« Dès que j’ai entendu l’appel j’ai été bouleversé, remué, traumatisé. Et ensuite, dans ma petite tête de gamin de 17 ans, j’ai senti quelque chose en moi qui m’a fait prendre la décision de me mettre au service du général De Gaulle ».

Arrêté à plusieurs reprises

Il débute par des petites actions, néanmoins courageuses : mettre des clous sur la route, du sucre dans les réservoirs, inverser les panneaux de circulation… Puis, il intègre un réseau de résistance qui deviendra « La Voix du Nord ». Attaché aux renseignements, il est arrêté une première fois alors qu’il tente d’emmener des microfilms en zone libre.

Revenu à Douai, après 9 semaines derrières les barreaux. Il s’attache à faire déserter les « malgré-nous » (des alsaciens et luxembourgeois enrôlés de force dans l’armée allemande). Après 16 désertions réussies, le 17ème est pris.

Sur dénonciation, le 24 mai 1943, Jacques Desbonnet est arrêté par la Gestapo. Il passe de longues semaines à l’isolement à la prison de Loos où il subit des interrogatoires musclés. « Je n’ai jamais été torturé », assure-t-il.

« Il n’y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage »

Par chance, le jour de son jugement devant le tribunal militaire le général allemand qui le dirige est dans un état second. Et le jeune résistant n’est condamné qu’à un an de prison.

A sa sortie, il continuera de s’engager et sera appelé dans les forces d’occupation en Allemagne en 1945.

Après plusieurs années de silence, il écumera collèges et lycées pour délivrer son témoignage aux jeunes. Sans jamais manquer de leur citer sa devise : « Il n’y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ».

Ce samedi, Jacques Desbonnet était présent à l’inauguration de la rue qui porte désormais son nom.