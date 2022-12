LE SCHLOUK - Les réponses à votre enquête !

Le schlouk, c'est une énigme , chaque jour. Le schlouk peut être tout et n'importe quoi. Spécialité culinaire, événement, lieu, personnalité actuelle ou historique. Vraiment tout et n'importe quoi qui soit lorrain. Ca, c'est invariable, ça ne change jamais, le schlouk est lorrain !

Retrouvez les réponses de cette semaine :

LUNDI 5 DECEMBRE : FILM "LE CHOCOLAT" de LASSE HALLSTROM

Si tu vas voir le schlouk du jour, tu passeras devant des rochers,

Le film "Le chocolat" de Lasse Hallstrom, sorti en 2001, a été tourné à Thionville (et aussi en Côte d'Or et en Dordogne). Il raconte l'histoire de Viane Rocher (incarnée par Juliette Binoche) et sa fille qui s'installent dans un village de France pour ouvrir une chocolaterie.

Si tu vas voir le schlouk du jour, tu rencontreras un pirate,

Johnny Depp, bien connu pour son incarnation du pirate Jack Sparrow dans la saga Pirates des caraïbes, incarne un personnage du film.

Si tu vas voir le schlouk du jour, c'est que tu es gourmand.

Ce film célèbre les bienfaits de l'arrivée d'une chocolaterie dans une petite commune de France, il est donc en quelques sortes une ode à la gourmandise.

LASSE HALLSTROM © Maxppp

MARDI 6 DECEMBRE : CANIPARC DE GANDRANGE

Le schlouk du jour est un endroit où l'on emmène ses amis,

On dit souvent du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme... le caniparc de Gandrange, parc canin clos et sécurisé, créé par la mairie, accueille donc nos meilleurs amis.

Le schlouk du jour contient plusieurs catégories,

Les chiens sont classés en plusieurs catégories, selon leur dangerosité. Ceux de catégorie 1, dits chiens d'attaques, ne sont pas acceptés en caniparc. Ceux de catégorie 2 doivent être tenus en laisse et muselés. Et ceux des catégories suivantes sont acceptés sans mesures particulières.

Le schlouk du jour habite chez un auteur de symphonies.

Le caniparc de Gandrange est situé 2, rue Mozart. Mozart est considéré comme l'un des plus grands auteurs de musique de l'histoire, et on lui doit de très nombreuses symphonies, même si leur nombre exact est inconnu.

MERCREDI 7 DECEMBRE : MONIQUE MESSINE

Le schlouk du jour porte l'amour de la Lorraine jusque dans son nom,

Monique Messine, née Monique Marguerite Alberte Vanwelsenaere, est une actrice et chanteuse française, née à Metz en 1940, comme l'indique le nom de scène qu'elle s'est choisi.

Le schlouk du jour s'est fait entendre dans un célèbre programme de télévision,

Monique Messine a donné sa voix pendant 10 ans au personnage du jeune Nicolas de la série Bonne nuit les petits, entre 1963 et 1973.

Le schlouk du jour a aussi eu sa période chanson.

Monique Messine a aussi été chanteuse, elle a interprété notamment des chansons pour enfants, et a aussi été l'interprète de la bande originale du film La chanson de Gédéon, un dessin animé de TF1, en 1976.

Monique Messine © Maxppp

JEUDI 8 DECEMBRE : LE MANNELE

Le schlouk du jour est à la mode en ce moment,

Le Mannele est une brioche en forme de bonhomme, qui se consomme beaucoup dans l'Est de la France (et donc en Lorraine, mais aussi en Alsace) à l'occasion de la Saint-Nicolas.

Parfois dans la rue le schlouk du jour se fait appeler "Eh ! Jean !",

En Franche-Comté, le Mannele s'appelle le Jean-Bonhomme.

Mais le schlouk est surtout encore un petit peu un enfant.

Au Luxembourg, le Mannele se nomme « Boxemännchen » et il est l'enfant de saint Nicolas.

VENDREDI 9 DECEMBRE : MARC GRANDMONTAGNE

"Des paillettes comme sur du pain d'épices", chante le schlouk le matin au lever,

Ces mots sont extraits de la chanson Magie noire de Philippe Russo... Qui dit magie dit maggi... qui dit maggi dit Marc Grandmontagne évidemment (en plus il adore cette chanson !).

"Des camions, des bateaux, quelle importance", chante le schlouk le midi au déjeuner,

Ces mots sont extraits de la chanson Vers la frontière, de Julio Iglesias. Marc Grandmontagne est un peu notre spécialiste frontière, puisqu'il produit la chronique "la minute des frontaliers", qui évoque les différences entre la France et nos pays voisins de la Lorraine, tous les jours autour de 6h41.

"I can see the sunset in your eyes", chante le schlouk le soir au coucher.

Ces mots sont extraits de la chanson Baby I love your way, de Peter Frampton, qui a été reprise par le groupe Big Moutain en 1994. Qui dit Big Mountain, dit Grandmontagne évidemment !