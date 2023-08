Le site archéologique de la Grande Rivoire n'a pas fini de nous livrer ses secrets, à Sassenage

Après deux mois de fouilles estivales, il fermera ses portes le 25 août. Trente-sept ans après sa découverte, le site archéologique de la Grande Rivoire, à Sassenage, dans le Vercors, continue de dévoiler ses secrets sur la vie des Hommes depuis 10.000 ans.

Des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique

Ce chantier situé à flanc de montagne, creusé sur 6 mètres, a vu trois générations d'archéologues se succéder. De nombreuses pointes de flèches, des os d'animaux et des parures y ont été retrouvés. "C'est environ 3.000 objets découverts chaque année, et si on compte ce qui provient du tamisage, je pense qu'on est à quelques dizaines de milliers", détaille Alexandre Angelin, archéologue responsable des fouilles de la Grande Rivoire. "On fouille les niveaux du Mésolithique, donc entre 8.500 et 5.500 avant J-C", ajoute-t-il.

"On est sur les derniers chasseurs-cueilleurs, explique Jocelin Robbe, co-responsable des fouilles. Les gens venaient ici avec des animaux relativement gros, des cerfs, des sangliers certainement dépecés sur place." Le site, aujourd'hui très pentu, abritait autrefois une terrasse.

Pointe de flèche du Mésolithique retrouvée sur le site. © Radio France - Emma Saulzet

Un lieu de vie où se retrouvait probablement les peuples. "Malheureusement, on n'a qu'une infime part de leurs objets, il nous manque beaucoup de choses pour savoir combien ils étaient et quelles étaient leurs interactions sociales. On pense quand même qu'il y avait de petits groupes pour le Mésolithique. Environ 15 personnes qui échangeaient peut-être avec d'autres groupes", précise Jocelin Robbe.

Mâchoire d'un ours captif de Mésolithique retrouvée sur le site. © Radio France - Emma Saulzet

De nouvelles découvertes cette année

Ces opérations sont subventionnées par le Drac, et le département de l'Isère. Les archéologues espèrent recevoir à nouveau des subventions pour continuer les fouilles, l'an prochain. D'autant qu'ils ont fait de nouvelles découvertes, cet été. "Il s'avère que nous avons des niveaux archéologiques beaucoup plus profonds, beaucoup plus anciens que prévu, raconte Alexandre Angelin. Cette fouille risque d'être compromise cette année, puisque je pense que nous n'aurons pas le temps de terminer."

Les archéologues ont creusé sur 6 mètres depuis la découverte du site il y a 37 ans. © Radio France - Emma Saulzet

Le problème, c'est que le site est fragile et risque de s'effondrer à cause de l'érosion, emportant avec lui des restes de cette partie d'Histoire encore inconnue. "On espère pouvoir effectuer une année supplémentaire, pour ne pas partir avec des regrets de choses inachevées. C'est un site exceptionnel dans la région, ce serait cruel de s'arrêter là", déplore l'archéologue.