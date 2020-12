Le Trolle d'Europe, un conte de Noël de Franche-Comté

France Bleu Besançon vous propose une série de 10 contes 100% francs-comtois, pour plonger dans la magie de Noël. Devant un bon feu de cheminée, au pied du sapin qui scintille, quelques bougies, peut-être quelques flocons qui tombent, mettez-vous dans l'ambiance et partagez ces belles histoires avec vos enfants.

Le Trolle d'Europe ou la forme surprenante d'une fleur

L'histoire commence ... "Je suis aujourd'hui dans le Haut-Doubs et plus précisément dans le canton de Mouthe. Fleur d'un jaune ardent à la forme d'une boule un peu aplatie, le Trolle d'Europe, appelé encore Boule d'Or à cause de son aspect, se rencontre surtout dans les prés humides des hautes montagnes du Doubs et du Jura. Il voisine souvent avec le narcisse des poètes. Précisons que la Boule d'Or du Trolle, surnommé à Mouthe "bouteille", se balance au bout d'une tige de 30 à 40 centimètres de haut et qu'elle domine souvent les autres fleurs. Autrefois, dit la légende, le Trolle étalait ses pétales, comme le narcisse ou la marguerite par exemple, au lieu de les enfermer en une sorte de sphère. S'il ne le fait plus aujourd'hui, c'est à cause d'une jeune fille très bonne et très belle à laquelle il ne put refuser de rendre service... "

Ecoutez la suite de l'histoire

ou podcastez la série de 10 contes de Franche-Comté en suivant ce lien RSS, pour les écouter à volonté, n'importe où, n'importe quand.

Réalisation

La série "Les contes de Noël de Franche-Comté" est réalisée par France Bleu Besançon, les contes racontés par Théo Lanatrix, alias Théo le Troubadour, comédien franc-comtois, ils ont été écrits par Gabriel Gravier, écrivain, auteur de "Franche-Comté, pays de légendes".