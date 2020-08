Le tuffeau, trésor blanc de la Touraine.

Depuis le Moyen-âge et jusqu'au XXe siècle, des paysans carriers tourangeaux ont creusé le tuffeau pour y construire leurs fermes. Ces gens de peu ne possédaient que leurs bras pour seule richesse et ont extrait cette belle pierre calcaire qui sera utilisée pendant des siècles pour la construction des demeures et des châteaux de la Loire.

La vallée troglodytique des Goupillières à Azay-le-Rideau est un riche exemple de ces habitations ancestrales.

En 1962, un petit garçon de 10 ans, Louis-Marie Chardon venait jouer sur la propriété que venait d'acquérir son père André, un terrain acheté pour agrandir l'exploitation arboricole familiale. Seuls les terrains sur le coteau furent plantés de pommiers et la partie située dans la vallée fut laissé à l'abandon dans un fouillis de ronces. C'est ainsi que petit à petit, Louis-Marie découvrit des habitations troglodytiques en se disant qu'il serrait intéressant de remettre en valeur ce patrimoine. En 1982, Louis-Marie hérite de l'endroit et se met au travail à ses moments perdus. En plus de son métier d'arboriculteur il découvre également le 53ème et dernier souterrain-refuge de Touraine connu à ce jour. 15 ans plus tard, le site reprend vie et la vallée des Goupillières ouvre au public en 2000.

La Vallée troglodytique permet la découverte de 3 fermes creusées avec leurs puits, leurs fours à pain, leurs étables et le silo à grains. C'est un voyage rural dans le temps qui est proposé aux petits et aux grands avec les animaux de la ferme, les objets du quotidien et les outils agricoles.

La visite terminée, on peut aussi découvrir une loge de vigne, des aménagements pour enfants (cabane, château-fort, maison de la sorcière...)

Pour toutes les informations pratiques, n'hésitez pas à consulter le site de la Vallée Troglodytique des Goupillières : https://www.troglodytedesgoupillieres.fr/