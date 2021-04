Le Vendredi Saint et l'importance des œufs

Pierre Nuss revient sur les traditions du Vendredi Saint, bourré comme un œuf de croyances et de superstitions populaires. Et d’œufs, censés ne jamais pourrir.

Le Vendredi saint - dr Kàrfritig - est le jour de la commémoration de la mort du Christ sur la croix, à 15 heures de l'après-midi. Bon, spoiler, il revient dimanche. C’est également un jour férié en Alsace, cette décision date de la période du Second Reich allemand, c’est resté après 1918. Pour l'église catholique, ce jour est celui du jeûne le plus strict avec le Mercredi des Cendres et autrefois, même le bétail dans les étables devait jeûner, cela était censé lui éviter des maladies. De nombreux miracles étaient censés se produire aux alentours de 15h, les graines semées et les végétaux plantés étaient censés mieux se développer.

Les œufs pondus le jour du Vendredi saint occupent une place à part dans les traditions de la semaine sainte et d'une manière générale pendant le reste de l’année. On était convaincu qu'ils ne pourrissaient pas, et qu'ils allaient protéger efficacement la maison contre la foudre et tous les malheurs.Certains les gardaient précieusement dans un endroit sûr, pour d’autres, par contre… Par exemple, une anecdote, à Rouffach, dans l’entre-deux-guerres, une mère de famille a lancé un œuf du Vendredi saint par-dessus le toit, pour protéger la maison et ses habitants. Il était censé arrêter les incendies. On ne dit pas dans quel état a fini l'œuf en question. Ces œufs sont censés protéger des maladies et maintenir le corps en bonne santé. D’ailleurs, il est fortement conseillé d’en déguster le matin tôt lors du dimanche de Pâques pour être préservé de la fièvre pendant tout le reste de l'année. Mais cet œuf peut être romantique, aussi : à Metzeral, au XIX° siècle, les jeunes filles se rendaient le Vendredi Saint dans une maison pour colorier les œufs, y ajouter le cas échéant des vers exprimant leur amour, afin de les offrir lors du bal du lundi de Pâques à leurs amoureux. De l’amour, de la magie, des miracles, l’attente de ce dimanche, non, vraiment, il y a tellement de choses qui se passent en ce Kàrfridi saint, pas étonnant qu’il soit férié !