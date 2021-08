Pierre Nuss revient sur le bel anniversaire houblonné de la Tigre Bock, une des bières alsaciennes les plus consommées en France après-guerre !

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de cet anniversaire houblonné Copier

Aujourd’hui, mélangeons allègrement culture et agriculture, du sérieux sans pression, et terrasse avec pression. Car nous fêtons cet été les 100 ans de la bière Tigre Bock. Un siècle, ça se fête.

Allez hop, un peu d’histoire pendant que je règle le gaz de la tireuse. La brasserie du Tigre (Zem Tiger en alsacien), existe au 5 rue du Faubourg National (ou selon les époques, du Faubourg Blanc ou Weissthurmstrasse), elle est fondée juste après la Révolution Française, en 1795, par Abraham Jost. Un certain Joseph Krencker la reprend de 1874 à 1909, puis elle est revendue à la famille Koerttgé, qui sera la dernière à fabriquer de la bière dans Strasbourg intra-muros. Là, on est en 1920, la brasserie du Tigre est bien connue à Strasbourg, sa bière est appréciée.

Et arrive un brasseur dont la famille officie (indice chez vous) depuis seize cent soixante quatre, Maurice-Georges Hatt, qui propose de racheter la brasserie du Tigre, bientôt rebaptisée en Grand Tigre. Sa bière Hatt fonctionne bien, la famille possède de nombreux débits de boisson en Alsace, mais il a envie de développer tout ça. Donc il crée la Tiger Bock, une bière blonde de luxe destinée aux établissements hauts de gamme. Pour ceux qui l'ignorent, la bock ou bockbier n’a rien à voir avec le bouc, c’est un type de bière de fermentation basse. Et la Tiger Bock marche fort ! Elle est rapidement la bière la plus consommée en France.

La brasserie du Grand Tigre n’est pas en reste, puisqu’elle s’impose au début des années 60 comme l’une des plus modernes de la région mais également comme la plus grande de l’Est. Il faut une fin à tout. De 1964 à 2014, les murs de la brasserie ont accueilli le restaurant universitaire Louis Pasteur fréquenté par plusieurs générations d’étudiants. Mais depuis 2015, la brasserie Hatt devenue Kronenbourg en 1947 (mais je suis sûr que vous aviez noté l’indice 1664) a ressorti la Tiger Bock et a rouvert sa brasserie mythique en 2018, toujours à la même adresse. Qui a dit qu’on ne pouvait pas apprécier un demi ou une pinte tout en faisant de l’histoire ?Bon 100e anniversaire à la Tiger Bock, toujours à consommer avec sagesse.

Retrouvez l'histoire du Tigre sur le site de l'actuelle brasserie.

5 rue du Faubourg National

67000 Strasbourg

Tramway B/F arrêt Faubourg National

Du lundi au dimanche : 11h - 01h30

03 90 23 21 58