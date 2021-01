Les 100 ans du sculpteur César - Jean Moulin et Saint-Andiol - La route des Chevaliers en Dracénie

Il y a 100 ans naissait le sculpteur César

César Baldaccini, né le 1er janvier 1921 à Marseille. Il y a pile 100 ans naissait le compresseur le plus célèbre de l'histoire de l'art ! Le trophée du cinéma français, le Pouce de Bonneveine... son œuvre est à la fois austère et jubilatoire, novatrice et ludique, comme nous l'apprend Bernard Blistène, directeur du Musée National d'Art Moderne au Centre Pompidou à Paris. Et vous : aimez-vous les compressions et toutes les œuvres de César ? Les comprenez-vous ? Les admirez-vous ? Appelez-nous au 04 42 38 08 08.

Il y a 79 ans jour pour jour se déroulait le parachutage de Jean Moulin dans les Alpilles

Le 2 janvier 1942, Jean Moulin était parachuté au pied des Alpilles, point de départ de l'unification des différents mouvements de la Résistance. L'occasion de raconter ses attaches avec la Provence et le village de Saint-Andiol où un musée "Souvenir de mon pays" lui est consacré. Le fils de l'un des deux résistants ayant accompagné Jean Moulin lors de sa parachutage est notre invité à 10h30 : François-René Cristiani-Fassin. Et vous : avez-vous déjà eu l'occasion de visiter le musée de Saint-Andiol ? Vos parents ou grands-parents ont-ils connu Jean Moulin ? Racontez-nous au 04 42 38 08 08.

La Route des Chevaliers en Dracénie

Pour ce dernier week-end des vacances de Noël, et si vous partiez avec vos enfants sur la Route des Chevaliers ? Dracénie Provence Verdon Tourisme a mis en place ce parcours ludique pour découvrir le riche patrimoine de 9 villages autour de Draguignan : Les Arcs-sur-Argens, Figanières, Callas, Bargemon, Claviers, Flayosc, Ampus, Châteaudouble et Montferrat.