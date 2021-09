Les 140 ans de la naissance d'Ettore Bugatti

Il y a 140 ans naissait un des plus grands constructeurs automobiles du monde. Son nom de famille s'est rendu célèbre en Alsace, et la marque Bugatti fait toujours encore crever d'envie les passionnés de belles mécaniques.

Ettore Arco Isidoro Bugatti, né il y a pile 140 ans le 15 septembre 1881 à Milan, aujourd’hui connu sous le surnom du “Patron”. Je viens de le dire, Ettore Bugatti, il est un des constructeurs automobiles les plus célèbres du monde, et sa légende a été forgée en Alsace. Alors qu'il est âgé de 14 ans, sa famille lui offre un tricycle à moteur qu'il modifie. Il se découvre une passion pour la mécanique. En 1899, il monte son premier véhicule à quatre roues : la Type 1 (nom qu'on lui donna plus tard) elle est propulsée par quatre moteurs implantés de part et d’autre de l’essieu arrière. Quelques courses automobiles plus tard, oui parce qu’il pilote ses engins lui-même, il est comme ça, certains industriels le remarquent.

En 1902, il arrive à Reichshoffen, la société De Dietrich à la recherche de nouveaux talents le recrute comme associé pour concevoir des voitures aux côtés de Amédée Bollée et d'Émile Mathis pour la commercialisation. La responsabilité technique pour la construction de la production automobile est confiée à Ettore Bugatti. Il n’est pas encore majeur, c’était à 21 ans à l’époque, papa Bugatti signe son premier contrat de travail. En 1904, De Dietrich abandonne l'industrie automobile.

Ettore Bugatti s'associe alors à Émile Mathis pour poursuivre l'aventure avec la marque d'automobile populaire de grande série Mathis à Graffenstaden, à 10 km au sud de Strasbourg. Elles sont fabriquées par la SACM à Illkirch-Graffenstaden et baptisées Hermès. Mais Bugatti voulait retourner aux bolides de course. En 1906, il se sépare de son associé Émile Mathis, qui veut continuer à produire la voiture de monsieur tout le monde.

Ca c’est le moteur d’une Type 35C, produite en 1927. Ettore était un inventeur mécanique d’instinct plus que de formation, animé par une incessante quête du beau, qui donne naissance à de nombreux chefs-d’œuvre. Inventif et visionnaire de génie, avant-gardiste au goût de grand luxe artistique, il dessine des plans qui constituent les bases pour ses ingénieurs qu'il choisit parmi les meilleurs et les plus talentueux. La devise de sa vie sera « Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher ». Avec cette devise, on pense à la Chiron.

Passionné par tout ce qui se rapproche des chevaux, Ettore adopte la calandre en « fer à cheval » qui sera un des signes distinctifs de sa marque et s'intéresse rapidement à la compétition. La recherche esthétique est présente à tous les niveaux de la fabrication et Bugatti crée même son propre outillage. Il souhaitait que ses moteurs de voitures, bien que cachés sous un capot, soient beaux. En 37 ans, il a déposé 1000 brevets avec son fils (ce qui représente 475 inventions différentes) et fabriqué près de 7 500 voitures de grand luxe ou de course, toutes entrées dans la légende et devenues des objets cultes de riches collectionneurs.

La mort de son fils Jean à Duppigheim dans un accident de voiture lors d’essais sonnera progressivement le glas de la marque. Il meurt en 1947, et est d’abord inhumé au cimetière du Père-Lachaise avant d'être transporté à Dorlisheim le 5 mai 1955. Un circuit du Mans porte son nom, la promotion 2007 de l’INSA et le lycée d’Illzach. La marque a quant à elle été relancée, après de nombreuses péripéties et s’est à nouveau hissée au rang des fleurons de l’excellence alsacienne.

