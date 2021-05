Les 150 ans du traité de Francfort : quelles conséquences en Alsace ?

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des conséquences du traité de Francfort Copier

La guerre franco-allemande de 1870-1871 s’est terminée officiellement il y a pile 150 ans. Attendez, je viens de commencer, moi ! Il y a 150, le Frankfurter Vertrag, le traité de Francfort du 10 mai 1871, constitue une date charnière dans l'histoire de l’Alsace. La France cède au Second Empire Allemand presque toute l'Alsace et la Lorraine (en fait une partie des deux départements de la Moselle et de la Meurthe, le département de la Meurthe et Moselle a été créée à ce moment-là), et il y aussi le versement d’une petite indemnité de guerre de 5 milliards de francs-or, une fortune, dont une petite partie est investie dans des constructions à Strasbourg, en particulier dans les bâtiments universitaires. Au cours de la pièce de 20 francs-or aujourd’hui, 5 milliards, ça fait environ 72 milliards et demi d’euros. Les limites de l'Alsace sont modifiées par le traité de Francfort. Belfort et une centaine de communes autour restent françaises. L'armée avait fait pression, toute la ceinture des fortifications belfortaines venait à peine d’être terminée, hors de question de les laisser filer comme ça. Hop, création du territoire de Belfort au sud. À l’ouest... d’accord… Du côté des Vosges, pour faire coïncider la ligne de crêtes et la frontière pour des raisons stratégiques, le canton de Schirmeck et une partie du canton de Saales sont annexés. Aujourd'hui encore, on peut voir le long du Sentier des Crêtes, dans les Hautes-Vosges, des bornes-frontières portant à l'est la lettre D (Deutschland) et à l'ouest la lettre F. Et les alsaciens, eux, étaient un peu comme ces bornes, sur la frontière. Ils eurent le choix entre les deux pays. C’est ce qu’on a appelé l'option, autorisée jusqu'au 30 septembre 1872, et qui a posé un vrai problème de conscience : soit rester dans la belle région natale, ce qui signifie se voir imposer la nationalité allemande, ou partir, ce qui implique l'exil, une séparation définitive avec la famille et les proches restés au pays, et aussi un avenir professionnel incertain. Beaucoup iront tenter leur chance à Paris, c’est entre autres le début des fameuses brasseries, toutes alsaciennes, certains étaient ou seront célèbres comme Alfred Dreyfus, ou l’illustrateur Gustave Doré, dont l’arrière petit-neveu est Julien Doré… D’autres iront vers les Etats-Unis ou d’autres contrées. Ils seront environ 50.000 à partir, surtout des jeunes sans trop d’attaches. C’est fou ce qu’un petit bout de papier peut engendrer comme conséquences...