Les 400 ans des 400 coups à Montauban

Du 16 au 22 septembre 2021, spectacles vivants, sons et lumières et grand banquet se déroulent à Montauban pour un événement qu'on peut comparer au "Puy du Fou". Présentation dans Circuit Bleu, Côté Culture à 9h00 sur France Bleu Occitanie.

Plus de 100 artistes et figurants retraceront le siège, l’assaut, les négociations et la bataille finale 1621, au pied du musée Ingres Bourdelle. Les tirs aux canons vous feront revivre une bataille au cœur de Montauban sur le cours Foucault. Dans une mise en scène très contemporaine, retrouvez les mots que les montalbanais ont choisis dans un son et lumière sur la façade de l'Ancien Collège. Une fresque historique sur la façade de la cathédrale. Philippe Bécade, adjoint au développement culturel et au patrimoine est l'invité d'Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Les temps forts

Un défilé en costume d'époque aura lieu sur le Cours Foucault. Un grand banquet est annoncé. Spectacles équestres et avec des faucons. Pour retrouver toute la programmation des festivités des "400 coups à Montauban", Cliquez Ici.