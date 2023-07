Les ailes du moulin de La Brée sur l'Île d'Oléron tournent à nouveau

" Quand il tourne comme ça avec ses grandes ailes, c'est superbe, c'est magnifique". Michelle a interrompu sa balade en vélo pour prendre quelques clichés. Cela fait cinq ans qu'elle vient en vacances à La Brée avec son mari mais c'est la première fois qu'elle voit le moulin fonctionner. "Les premières années quand on venait, il était en ruines. On a vu les travaux progresser et là vraiment il est beau. On en voit pas beaucoup surtout en fonctionnement et en si bon état ! ".

Cartographié pour la première fois en 1686, c e moulin à vent artisanal de La Brée-les-Bains était à l’arrêt depuis un siècle . Il recommence tout juste à produire de la farine, après 18 mois de chantier. 2,5 millions d'euros ont été nécessaires pour le restaurer et le faire fonctionner comme au 20e siècle.

Le moulin arbore désormais une toiture flambant neuve, faite en tuiles de châtaigner. Tout l'intérieur a été retapé grâce à l'intervention d'artisans menuisiers, pour le plus grand plaisir d'Aline Albalat, meunière depuis 17 ans et depuis quelques semaines au moulin de La Brée " Je suis contente de le retrouver chaque matin. C'est un vrai plaisir de travailler dedans. On se sent humbles et fiers de le gérer, le maîtriser et le mettre en production".

Les engrenages juste en dessous du toit - Juliette Mély

Les engrenages sont restés d'époque. Mais pour assurer la productivité du moulin, un moteur électrique a été installé. Car l'objectif est de produire 38 tonnes de farine par an pour fournir les boulangers et épiciers de l'île. En attendant, la farine est en vente dans la boutique du moulin : 2,5 € le kilo de T84.

Faire revivre le patrimoine de l'île

Avec cette restauration, le but est de faire revivre le patrimoine de l'île selon Philippine Chignard, responsable médiation au moulin " On a eu plus de 80 moulins sur l'île d'Oléron, quand il y a eu l'essor des moulins à vent. Une trentaine seulement est encore sur pied sur l'île mais aucun pourvu de ses ailes, aucun en fonctionnement. Donc il y a avait cette volonté de faire renaître ce savoir faire oublié ".