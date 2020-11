Les artisans 100% icaunais se racontent

100% Icaunais c'est l'émission où vous faites le programme ! Un premier invité... qui va en choisir un second... qui va en désigner un troisième... Une grande chaîne de contact et d'amitié.

Les Faïences et terres cuites de Courboissy

Olivier Brunet a reprit les Terres cuites de Courboissy en 2008 avec une ambition : moderniser la fabrique, tout en préservant le savoir faire unique de cette briqueterie, faïencerie fondée en 1890. Finies les briques tombées en désuétude avec l'arrivée des parpaings, la cuisson au bois remplacée par des fourneaux à gaz, les presses manuelles ont été échangées contre des presses pneumatique. L'activité faïencerie a elle été relancée.

Mais le savoir-faire unique, celui du carreau pressé est resté. Un carreau fin, solide et facile a entretenir, reconnaissable à sa forme bombée si particulière. Les carreaux de terre cuite et de faïence de Courboissy habillent d'ailleurs les murs du Petit Trianon au Château de Versailles, de l'Abbaye Saint-Germain d'Auxerre ou encore du Château de Faullin.

Un jour, Olivier a eu besoin d’encadrer une œuvre. Pour cela, il a fait appel à Armelle Sabatier.

Elle est encadreuse d'art, à Dracy, spécialiste des œuvres en papier. Grace à son expertise, elle s'assure qu'elles soient le mieux mises en valeur. Elle encadre aussi des objets, comme des terres cuites.

Armelle, comme Olivier font partie de l'association des artisans d'art de l'Yonne. Ils installent une boutique éphémère à Sens où vous pourrez trouver des idées cadeaux pour Noël à l'aide d'un numéro de téléphone unique.

Nathalie Métier est tapissière décoratrice à Toucy depuis 30 ans. Elle se joue des matières et des textures pour redonner vie aux fauteuils et canapés anciens ou récents. À l'origine un métier d'homme, elle nous raconte son travail et son parcours.

Nathalie propose régulièrement des stages pour vous comprendre les bases du métier. Vous apportez votre carcasse de siège et elle vous prête l’outillage nécessaire, tout en vous guidant dans la réalisation de votre chaise ou fauteuil.

Julien Cordier a grandi dans une famille d'antiquaires, c'est ce qui lui a donné la passion du bois. Après des études notamment avec les Compagnons du devoir, il est devenu ébéniste-restaurateur à Irancy il y a 15 ans. Il crée des meubles uniques et restaure les trésors de nos intérieurs.

