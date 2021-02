Les balades de France Bleu Paris Matin : Avoir 20 ans et être photographe en 2021

Il faisait froid ce matin à Paris et pourtant ca n'a pas empêché Quentin Lhuissier et Bertrand Bernager de déambuler dans les rues à la recherche de la photo parfaite ! C'est au pied de Montmartre que Quentin retrouve notre invité, en dernière année d'étude de photographie et avec 25.000 abonnés sur sa page Instagram du haut de ses 20 ans. L'occasion de revenir sur Paris et son côté très photogénique que notre invité explique par "l'histoire architecturale, très forte, très ancienne avec un beau mélange des genres". Il en dit plus au micro de Quentin Lhuissier :

Montmartre et la Sacré Coeur © Radio France - Quentin Lhuissier

Tout le monde n'a pas le matériel de notre invité, d'où la question de Quentin : comment prendre une belle photo avec son smartphone ? Ca commence déjà par le regard : "le plus important c'est notre œil, avoir le regard un peu partout". Autre conseil, "avoir le téléphone à la main" et surtout, prendre le temps ! Tous les conseils de notre invité, c'est ici :

Une des photos de notre invité ce matin - Bertrand Bernager

A l'occasion de la journée Avoir 20 ans en 2021 sur les antennes de Radio France, nous avons souhaité savoir ce que ce jeune de 20 ans pense de la radio, quelle est sa relation avec ce média que certains jugent vieillissant ? Il n'en est rien : "J'écoute la radio tous les matins, tous les soirs, les radios du groupe Radio France", merci à lui ! On revient avec lui sur la photographie et son compte Instagram.

Quentin Lhuissier prend la pose pour notre invité ! - Bertrand Bernager

Une des photos de notre invité - Bertrand Bernager