Les banques en Alsace, c'est depuis quand ?

Parlons un peu d’argent, pas du nôtre, il parait que les gens n’aiment pas trop causer de ce qu’ils gagnent. Là, on parle encore de francsmais tellement anciens que le calcul est… Non, nous allons vous épargner ça. Le 18 mai 1834, une ordonnance royale de Louis-Philippe Ier autorise la création d’une caisse d’épargne et de prévoyance à Strasbourg. Elle est ouverte deux mois plus tard, la toute première caisse d’Alsace.

Pendant les horaires d’ouvertures, pas de problème, cette caisse est placée sous l’autorité de la municipalité qui nomme les douze membres du conseil d’administration, dont trois conseillers municipaux, deux magistrats et trois banquiers. Bon, imaginez deux secondes que votre commune gère la banque du village, nul doute que les choses se passeraient un peu différemment par rapport à aujourd’hui. Pourquoi c’est important ? Car Raiffaisen ne posera les bases de son système bancaire et mutualisé que 15 ans plus tard.

En 6 ans, cette caisse d’épargne va faire des petits, beaucoup, puisqu’en 1840 on comptera 18 caisses. Sous l’influence du catholicisme social, et du protestantisme alsacien, soucieux des bonnes œuvres, cette caisse est destinée à devenir la banque des petites gens, des domestiques, des ouvriers, et des employés, afin de les préserver de l’usure et de l’endettement, personne n’a envie de rembourser un prêt avec un intérêt de 30%. Et ça marche, les domestiques et les enfants mineurs représentent 20% des déposants, les ouvriers 9%.

Cette caisse strasbourgeoise est à l’origine du réseau actuel des Caisses d’Epargne en Alsace, sa création c’était il y a pile 188 ans, et ça méritait qu’on en cause un peu.