Les barrages de l'Oisans

Les barrages du Chambon et de Grand'Maison fêtent respectivement leurs 85 et 35 ans. Deux barrages d'exception aux histoires bien différentes

Le barrage du Chambon, dans les gorges de la Romanche et le complexe hydraulique de Grand’ Maison, dans la vallée de l’Eau d’Olle: voilà deux structures qui font aujourd’hui partie du patrimoine de l’Oisans.

Des barrages exceptionnels lors de leur construction

Le premier, construit de 1929 à 1935 était, lors de sa mise en eau, le barrage le plus important de France : 60000 tonnes de ciment pour une capacité de retenue de 50 million de m3 d’eau. Un barrage qui a noyé les villages du Chambon, du Dauphin et du Pariset, en amont du Freney d’Oisans et qui avait pour vocation première de réguler le débit de la Romanche et non de produire de l’électricité.

Le second (Grand'Maison), construit de 1978 à 1985 (pour une mise en service en 1988) est constitué de terre et de roches compactées et peut contenir jusqu’à 137 million de m3 d’eau. Avec le barrage du Verney, sur la commune d’Allemont, il forme une STEP (Station de Transfert d’Energie par pompage) et a été conçu pour pouvoir fournir une puissance électrique quasiment égale à deux réacteurs nucléaires. C’est aussi le complexe de ce type le plus important de France.

Deux histoires bien différentes

Deux barrages type « barrages poids », construits à plus de 50 ans d’intervalle et qui ont tous deux été les chantiers les plus importants de France à leurs époques. Mais deux barrages pourtant bien différents et dont les constructions respectives ont marqué les habitants des vallées concernées de manière bien distincte.

Ce sont quelques histoires liées aux constructions de ces barrages que nous vous racontons, en essayant de comprendre également en quoi ces constructions ont changé la vie des vallées concernées… avant, pendant et après les travaux.

Le lac formé par le barrage de Grand'Maison © Radio France - Alain Salomon

Une série diffusée pour la première fois sur France Bleu Isère en mai 2011. Certaines personnes rencontrées nous ont, depuis, quitté... mais leur témoignage reste d'une valeur patrimoniale indéniable

