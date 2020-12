Les boeufs de la nuit de Noël, un conte de Noël de Franche-Comté

France Bleu Besançon vous propose une série de 10 contes 100% francs-comtois, pour plonger dans la magie de Noël. Devant un bon feu de cheminée, au pied du sapin qui scintille, quelques bougies, peut-être quelques flocons qui tombent, mettez-vous dans l'ambiance et partagez ces belles histoires avec vos enfants.

Les boeufs de la nuit de Noël ou quand il vaut mieux éviter d'être trop curieux !

L'histoire commence ... "Je suis aujourd'hui près du col de la Faucille, dans le Jura. Il y a plus d'un siècle, on racontait dans ces montagnes que les animaux, la nuit de Noël, recevaient l'usage de la parole. Ils en profitaient pour se raconter tout ce qu'ils n'avaient pas pu se dire dans l'année. Et l'on peut penser qu'une nuit entière était bien courte pour les plus bavards. Mais les humains ne devaient pas, sous peine de mort prochaine, écouter les propos qu'échangeaient les bêtes. Cette croyance était si bien ancrée dans l'esprit des gens que personne, cette nuit là, n'osait s'approcher des étables. Pourtant, une fois, un cultivateur voulut se rendre compte par lui même de la véracité de ces affirmations... "

Réalisation

La série "Les contes de Noël de Franche-Comté" est réalisée par France Bleu Besançon, les contes racontés par Théo Lanatrix, alias Théo le Troubadour, comédien franc-comtois, ils ont été écrits par Gabriel Gravier, écrivain, auteur de "Franche-Comté, pays de légendes".