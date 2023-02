Les cabanes ostréicoles du Château-d'Oléron retrouvent une jeunesse

Si vous êtes déjà passés par Le Château d'Oléron, vous avez déjà vu ces cabanes colorées le long du Chenal d'Ors. Présentes depuis toujours, elles témoignent de l'importance de l'ostréiculture dans le quotidien des habitants. Il y a des années, les pêcheurs d'huîtres s'y rejoignaient après la récolte pour y nettoyer les coquilles avant la pesée. Depuis que la mécanisation de la pêche est arrivée, ces cabanes ne voient plus beaucoup de monde. "Je veux vraiment que ça reste chez nous, c'est pour ça qu'on ne les vend pas et qu'on les loue", explique Michel Parent, maire de la commune.

La mairie de Château d'Oléron met un point d'honneur à ce que ces cabanes restent dans le patrimoine local. "Je refuse qu'on vive ce qu'a vécu le bassin ostréicole d'Arcachon, les cabanes ont été vendues à des personnes privées qui en ont fait des résidences secondaires" , détaille Michel Parent. Heureusement pour la mairie, les nouveaux locataires sont dans le même état d'esprit. "Je veux que ça soit un lieu de rencontre entre moi et les autres locataires, mais aussi avec les touristes, pour qu'ils connaissent notre histoire" , explique Dominique, locataire d'une des dernières cabanes disponible.

Pour rénover la cabane, la mairie propose de financer les travaux © Radio France - Joséphine Ortuno

"On veut perpétuer notre histoire"

Dominique, retraité de 69 ans, n'a pas décidé de louer cette cabane pour rien, "j'étais ostréiculteur quand j'étais jeune, mais en 1973 j'ai tout arrêté, je ne servais plus à rien dans les cabanes, l'idée c'est de revenir à mes racines". Le retraité va pouvoir partager cette passion avec sa famille, "j'ai hâte de montrer mon ancien lieu de travail à mes enfants et petits-enfants".

Pour louer l'une de ces cabanes ostréicoles, la file d'attente est longue. "Non seulement elles ne se libèrent pas toute d'un coup, mais en plus beaucoup de nos habitants souhaiteraient les louer" , ironise le maire. "J'ai attendu quatre mois avant de pouvoir louer l'une des cabanes, c'est la dernière en date" , affirme Dominique. "En plus de ça, ce n'est que 400 euros par an, tout est réuni pour que je signe" , poursuit le retraité. Un loyer bas et une aide financière pour rénover la cabane, la mairie a mit le paquet pour convaincre les habitants d'investir, "comme ça les cabanes seront occupées, et toutes neuves", explique Michel Parent.