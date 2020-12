Les deux bossus de Fontenois, un conte de Noël de Franche-Comté

Un bossu, deux bossus et une folle ronde avec les sorcières. Théo le Troubadour va vous raconter cette belle histoire.

France Bleu Besançon vous propose une série de 10 contes 100% francs-comtois, pour plonger dans la magie de Noël. Devant un bon feu de cheminée, au pied du sapin qui scintille, quelques bougies, peut-être quelques flocons qui tombent, mettez-vous dans l'ambiance et partagez ces belles histoires avec vos enfants.

Les deux bossus de Fontenois ou gare aux sorcières et à leurs sorts

L'histoire commence ... "Je suis aujourd'hui en Haute-Saône, dans le canton de Montbozon. Il y avait autrefois à Fontenois-les-Montbozon un petit bossu qui était tailleur d'habits. Sa difformité ne l'empêchait pas cependant de se montrer toujours affable et très gai aussi. Les amis ne lui manquaient pas. Chacun l'aimait pour sa gentillesse, recherchait sa joyeuse compagnie et comprenait fort bien le sens de cette expression "rire comme un bossu". Un samedi, son patron l'envoya livrer deux ou trois commandes à Dampierre-sur-Linotte. Partout, il fut bien accueilli, presque fêté. Et lorsqu'il repartit de Dampierre, la nuit était tombée depuis bien longtemps. Après avoir cheminé un moment, il arriva aux abords d'une vaste clairière où brûlait un feu. Autour du brasier, des sorcières... "

Réalisation

La série "Les contes de Noël de Franche-Comté" est réalisée par France Bleu Besançon, les contes racontés par Théo Lanatrix, alias Théo le Troubadour, comédien franc-comtois, ils ont été écrits par Gabriel Gravier, écrivain, auteur de "Franche-Comté, pays de légendes".