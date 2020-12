Les douze fées de la Rougevie, un conte de Noël de Franche-Comté

France Bleu Besançon vous propose une série de 10 contes 100% francs-comtois, pour plonger dans la magie de Noël. Devant un bon feu de cheminée, au pied du sapin qui scintille, quelques bougies, peut-être quelques flocons qui tombent, mettez-vous dans l'ambiance et partagez ces belles histoires avec vos enfants.

Les douze fées de la Rougevie, douze fées généreuses mais susceptibles

L'histoire commence ... "Je suis dans le petit hameau de la Rougevie, dépendant de la commune de Champagney. Ce village jouissait autrefois d'un singulier privilège. Ses chaumières étaient fréquentées par douze jeunes fées. Oui, vous avez bien entendu, douze jeunes fées. Quand elles arrivaient toutes ensemble à la veillée, cela faisait du bruit. Pensez donc, douze fées qui en plus des autres veilleurs, bavardent, racontent des histoires ou chantent des chansons. On adorait les recevoir, non seulement à cause de leur entrain, de leur gaité, mais aussi parce qu'elles filaient la quenouille avec plus d'habilité que les meilleures ménagères du pays, avec des doigts de fée. Malgré leur gentillesse, leur amabilité, ces douze fées ne cessaient d'inspirer le respect... "

Réalisation

La série "Les contes de Noël de Franche-Comté" est réalisée par France Bleu Besançon, les contes racontés par Théo Lanatrix, alias Théo le Troubadour, comédien franc-comtois, ils ont été écrits par Gabriel Gravier, écrivain, auteur de "Franche-Comté, pays de légendes".