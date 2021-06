Les drôles d'histoires de la fondation de l'Académie et de l'Université de Strasbourg

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des circonstances de la fondation de l'Académie puis de l'Université de Strasbourg Copier

Vous avez galéré avec le lycée ou le bac qui approche vous fait peur ?Et bien, sachez que vous pouvez partiellement blâmer le Kaiser Maximilian II. Il y a 455 ans, le monsieur a officialisé les bases des études modernes, grâce à un certain Jean Sturm, un protestant arrivé à Strasbourg en 1536. Le conseil de la Ville lui confie la fondation et l’administration du gymnase dit également collegium ou Haute École qui ouvre ses portes en 1539. Le terme gymnase vient du grec gymnasium, d’ailleurs on dit encore comme ça en allemand. Et à Strasbourg, aussi : le Gymnase Jean Sturm est le seul établissement secondaire portant ce nom en France. Et c’est la guerre du Saint-Empire contre les Turcs qui permet la transformation du gymnase en Académie. Pour pouvoir dispenser l’enseignement supérieur, Strasbourg doit obtenir une autorisation de l’empereur. Et ça ne s’obtient pas comme ça. Maximilien II a grand besoin d’argent dans sa guerre contre l’empire ottoman. La Ville propose de lui verser 500 florins en échange de la fondation de l’académie. Et la transaction aboutit, comme l’atteste le diplôme conservé dans le fonds des chartes de la Ville de Strasbourg, il est rédigé en latin et scellé à Augsbourg, c’est un très beau document, je le mettrai sur le site. Il habilite le gymnase à délivrer des diplômes de bacheliers et maîtres des arts. Carrément, maître ! Pour obtenir les grades de licencié et de docteur, les étudiants strasbourgeois devaient par contre se rendre dans les universités d’autres villes jusqu’en 1621 : en échange de son renoncement à participer à la guerre de Trente ans, la Ville de Strasbourg obtiendra enfin de l’empereur Ferdinand II... pas Franz Ferdinand, non, Ferdinand II, merci, donc grâce à lui, c’est la création d’une université de plein exercice en échange de la neutralité lors du conflit. Allez, pour mémoire, je récapépète : l’Académie de Strasbourg c’est juin 1566, l’université de Strasbourg en 1621, il y a pile 4 siècles cette année.