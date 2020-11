Les grottes Monnard à Marseille, "Fabrique ton parc" du Verdon et le chien de Frédéric Mistral

Des grottes préhistoriques à Marseille : les grottes Monnard il y a plus d'un siècle se visitaient. De son côté en 2023, le Parc Naturel Régional du Verdon se dotera d'une nouvelle charte et il est temps d'y contribuer. Enfin, quel est le rapport entre Buffalo Bill et Frédéric Mistral ? Un chien !