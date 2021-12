Les Loosdaaij : qu'est-ce que la "petite année" ?

Pierre Nuss revient sur les traditions alsaciennes entre Noël et Nouvel An. Aujourd'hui : la Petite Année.

Réécoutez Pierre vous parler de la petite année, s'kleine Johr Copier

Depuis hier dimanche, nous sommes entrés dans la petite année, s’kleine Johr en alsacien. Oui elle est costaud car elle contient l’année à venir. Cette période entre Noël et l’Epiphanie est un microcosme du futur. Chaque jour représente un mois. Cette croyance qui nous vient du Moyen-Âge prétend qu’entre la naissance de Jésus-Christ et sa proclamation comme Fils de Dieu, les éléments se compressent, tout peut arriver, et on peut même prédire l’avenir pendant les Loosdaaij. C’est le nom de ces journées en alsacien. Alors comment faire pour devenir un Alain Gillot-Pétré en herbe ?

Le mode facile se déroule la nuit de Noël (oui, parce que certains disent aussi que les douze heures de la nuit de Noël font la même chose : après un atelier d’épluchage d'oignons ! Six, précisément. Six oignons coupés en deux (un demi pour chaque mois de l'année), vous formez un autel à oignons sur lesquels vous déposer un peu de sel. Deux heures plus tard, certains auront rendu de l'eau et d'autres non, ce qui donnera une indication quant au temps de l'année. Ça, c’est le mode facile.

Il y a un modehardcore, sur les 12 jours. Certains vont noter scrupuleusement la météo. Les observations se font quatre fois par jour, le matin à 6 h, à midi, à 18 h et à minuit. Pour vérifier l’état du ciel, la direction du vent (s’il y en a), la température, la pression atmosphérique et l’humidité de l’air. Surveillez bien notre site, nous publierons bientôt les relevés de Rémy Gullung de Hartmannswiller, ses prévisions tombent généralement à 70% juste.