Les Médiévales sont prêtes à embraser Bayeux !

Enfiler votre plus beau costume médiéval et venez partager un moment exceptionnel aux Médiévales de Bayeux.

Les festivités commencent le vendredi 30 juin au soir avec la grande parade et le marché nocturne. Le samedi 1er et le dimanche 2 juillet accueillent la suite de la programmation.

ⓘ Publicité

Pour cette 36ème édition, la ville normande située à 10 kilomètres de la côte de la Manche vous prépare de belles surprises ! Entre concerts, spectacles de rue, déambulations, temps forts, reconstitutions, jeux et loisirs, spectacles et marché, vous ne risquez pas d'être déçu !

Cette année, c'est le feu qui est en tête d'affiche. Fascination et émerveillement sont au rendez-vous ! Laissez-vous surprendre par des artistes qui jouent avec le feu et le manient sous toutes ses formes.

Tous les sites et les animations sont accessibles librement et entièrement gratuits.

Arcanes, spectacle de feu prévu le samedi 1er juillet à 22h30 aux Jardins de l'Hôtel du Doyen de Bayeux © Radio France - Les Médiévales de Bayeux

Événement régional incontournable, il s'est récemment fait reconnaître nationalement en se plaçant sur le podium des meilleurs fréquentations pour les festivités de ce genre.

Petit plus : Les trois musées de Bayeux sont gratuits samedi et dimanche pour les personnes costumées et les moins de 10 ans, une bonne occasion pour les découvrir ou redécouvrir.