Les meilleurs confituriers de France sont dans l'Indre ce week-end

Jusqu'à ce dimanche, Eguzon accueille le premier championnat de France des confituriers. Les dix meilleurs de l'hexagone et des outre-mer ont fait le déplacement pour se soumettre à l'avis du jury et du public.

Les dix meilleurs confituriers de l'hexagone et des outre-mer sont à Eguzon, dans l'Indre, jusqu'au 31 juillet. Ils participent au premier championnat de France des confituriers. C'est l'occasion pour le public de goûter à de multiples saveurs. Le jury va délibérer ce dimanche matin pour désigner le vainqueur.

Des épreuves techniques

Ce samedi, les participants se sont soumis aux épreuves techniques. Chaque finaliste a dû tirer au sort un fruit à confire. Les épreuves se sont déroulés en face à face. Un quart d'heure avant la fin, Anthony Carabin, venu de Meurthe-et-Moselle, remuait une dernière fois sa préparation. Corinne Romeder, venue de l'île de La Réunion, et qui a tiré au sort le raisin, coupait des petits bouts de fruits. Anthony pensait avoir plus de chance avec la pêche, mais ce n'était pas si simple. "Mais c'est vrai que la pêche est un produit qui est quand même assez difficile à ouvrir, à sectionner proprement, sans charcuter les fruits", dit l'artisan confiseur ambulant.

Corinne Romeder, confiturère venue de l'île de la Réunion © Radio France - Sarah Vildeuil

Travailler sous les yeux du public et du jury

Tout ce qu'Anthony évoque fait partie des critères d'évaluation du jury, sans oublier l'organisation du plan de travail ou encore l'hygiène. Les évaluateurs scrutent les moindre gestes des confituriers, ce qui peut-être un peu déroutant. "On a beau s'y préparer mais on n'est quand même pas avec notre matériel, explique Corinne, qui a fait plus de 9.000 kilomètres pour venir à Eguzon depuis l'île de la Réunion. On est peut-être aussi un peu déstabiliser par rapport au fruit qu'on a tiré au sort, on réfléchit, on veut faire de notre mieux."

Revaloriser une profession

L'objectif de ce premier Championnat de France des confituriers est surtout de mettre en avant le métier. "Evidemment notre grand-mère qui fait des confitures doit continuer à faire de la confiture !, assure l'Eguzonais Jean-Christophe Michelet, double champion du monde et organisateur du concours. C'est magique les confitures des grands-mères, ça laisse des souvenirs indélébiles à tout un chacun. Mais le métier de confiturier c'est un peu différent. Ca demande de la technicité."

Jean-Christophe Michelet (au centre), organisateur du concours, avec deux participants au championnat de France des confituriers à Eguzon © Radio France - Sarah Vildeuil

Anthony Carabin, artisan confiturier ambulant en Meurthe-et-Moselle. © Radio France - Sarah Vildeuil

Jusqu'à dimanche, les confituriers vont tenter de vous convaincre. Un concours amateurs et enfants est aussi prévu.