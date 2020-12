Les mystères de la cathédrale de Reims : l'aigle caché - Episode 10

Dixième et dernier épisode de notre série "Les mystères de la cathédrale de Reims". La cathédrale de Reims compte plus de deux mille trois cents statues, l'une d'entre elles se mérite, mais où se cache-t-elle ?

Levons un des mystères de la cathédrale de Reims : l'aigle caché.

Derrière le grand gâble du Couronnement de la Sainte Vierge, qui surmonte le portail central, se trouve une statue dissimulée. Dissimulée pour celui qui ne sait pas la trouver. Il est dans l'axe exact de ce gâble, quand vous êtes devant la façade, vous ne voyez rien. Il faut se placer sur le côté pour regarder de biais, dans le petit square où se trouve la statue de Jeanne d'Arc, ou de l'autre côté, devant la vitrine du marchand de souvenirs. Et vous voyez cette aigle. L'aigle, dans la tradition antique et encore médiévale est l'animal de la connaissance.

Qu'est ce qu'il fait là ? La façade de la cathédrale est un livre, un livre très riche, mais aussi très complexe. Il y a un message que l'on peut assez facilement décrypter, comme la foi chrétienne ou la vie des saints. Mais dans l'esprit médiéval, il y a toujours différents degrés de lecture. Il y a un degré littéral et il y a un degré symbolique. Il faut effectivement, devant certaines scènes, partir à la recherche d'explications symboliques. En cela, cet aigle est un indice. Il invite à aller voir derrière, aller voir plus loin que ce que le regard perçoit au premier plan.

Quelle interprétation donner à la présence de cette aigle ?

Vous avez sur le portail de droite une statue de Moïse avec une colonne sur laquelle se trouve un serpent en bronze, le serpent d'airain. Cela nous rappelle que les Hébreux, dans le désert, étaient attaqués par les serpents venimeux, les scorpions. Ils s'en plaignent. Moïse, sur l'ordre de Dieu, fait une statue de serpent en bronze qu'il élève sur une colonne, et chaque Hébreu mordu se tourne vers la colonne en invoquant le nom du Seigneur. Le Christ lui même, d'après l'Évangile de Saint-Jean, prend cette image : "De même que vos pères se tournant vers le serpent d'airain, de même, on se tournera vers le fils de l'homme lorsqu'il sera élevé de terre.", et on associe le serpent d'airain à la croix du Christ. C'est un exemple de ces lectures à différents degrés que l'aigle nous invite à découvrir.

Ecoutez la suite de l'histoire de l'aigle caché de la cathédrale de Reims, racontée par l'historien Patrick Demouy :

