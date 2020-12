Les mystères de la cathédrale de Reims : l'ange au sourire - Episode 9

Levons un des mystères de la cathédrale de Reims : l'ange au sourire.

L'histoire de l'ange au sourire est complexe, il y a d'une part la réalisation de cette œuvre, -l'œuvre date du milieu du 13e siècle-, et d'autre part, toute la mise en évidence et l'exploitation, qui en est faite depuis la guerre de 1914-1918.

Avant guerre, on parle des anges souriants de Reims, mais pas spécifiquement de celui-ci. L'ange sourit à titre individuel. Des anges souriants, il y en a beaucoup. Cela correspond à la délicatesse de cet art du XIIIe siècle qui redécouvre toute la physionomie qui exprime par là la foi paisible de ce qu'il faut considérer comme une belle époque. Cet ange avait pour mission d'accueillir un martyr, le bras droit levé, porter un objet qui a disparu maintenant qui devait être la palme du martyr qu'il tendait à l'évêque décapité qui se trouve à côté de lui. Donc le sourire qui illumine sa face c'est un sourire de bonne nouvelle qu'il porte à celui qui a bien couru l'épreuve.

Cet ange au sourire, visible sur le portail nord de la façade de la cathédrale, a été durement touché par les obus allemands lors de la Première Guerre Mondiale

L'échafaudage qui se trouvait là ayant brûlé, une poutre est tombée sur la tête de cette statue qui s'est cassée en une vingtaine de morceaux. On a cru la statue perdue. La photo de l'ange décapité a fait le tour du monde pour illustrer le drame de l'incendie de la cathédrale de Reims. Et puis, les vestiges ont pu être retrouvés. Henri Deneux, qui avait la charge de la restauration de la cathédrale avec les sculpteurs qui y étaient attachés, a pu recoller les morceaux. Il y avait quelques manques, mais des moulages avaient été réalisés avant la guerre et l'ange a pu retrouver son sourire.

Reims avait retrouvé son sourire. Vous comprenez bien l'importance de cette image, et le moulage de cet ange restauré a fait le tour du monde au sens propre, parce que les amis de la cathédrale l'ont pris comme l'un de leurs emblèmes, et il a été montré un peu partout pour récolter les fonds nécessaires à la restauration. Donc, notre ange au sourire est devenu, de ce moment là, l'emblème de la ville de Reims, utilisé très largement pour la communication touristique.

