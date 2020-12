Les mystères de la cathédrale de Reims : la naissance de la cathédrale - Episode 1

Levons un des mystères de la cathédrale de Reims : la véritable année de sa naissance. Une technique permet d'en savoir plus sur l'âge de la cathédrale Notre-Dame de Reims : la dendrochronologie.

C'est la technique de datation des arbres par leurs anneaux de croissance. C'est une méthode qui a été mise au point déjà depuis assez longtemps, qui permet de dater l'abattage d'un arbre en examinant ces cernes de croissance. Alors vous allez dire que la cathédrale est essentiellement en pierre ? La charpente a brûlé en 1914. Reste-t-il encore du bois ? Et oui, il reste quelques boulins.

Ces morceaux de bois que la dendrochronologie permet de dater de 1207, 1208, 1209

Il y a des poutrelles qui sont emprisonnées au-dessus des chapiteaux et des bas-côtés. Quand on construit une voûte d'ogives, il faut échafauder. Il faut bâtir un cintre sur lequel repose les voûtes et ce n'est que quand la voûte est terminée, qu'elle est équilibrée, qu'il est possible de retirer ce cintre. Mais il y a un élément que l'on ne peut pas retirer, c'est le petit boulin, la petite poutre qui se trouve à l'horizontale et qui est recouverte par la maçonnerie.

La date d'abattage de ces arbres semblerait indiquer que le chantier de la cathédrale a commencé un peu avant 1211, qui est la date retenue habituellement, car ces bois étaient en général des bois utilisés jeunes et on n'attendait pas de nombreuses années pour les mettre en place.

Une éclipse solaire et même un incendie nous mettent également sur la piste de la naissance de notre cathédrale. Il a été montré cette fois en utilisant la science de l'astronomie qu'une éclipse du soleil a eu lieuen février 1207.

Ecoutez la suite de l'histoire de la naissance de la cathédrale de Reims racontée par l'historien Patrick Demouy :

Patrick Demouy est Rémois, historien et écrivain spécialiste du Moyen-âge et de la Cathédrale de Reims. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la cathédrale et les Sacres Royaux.

Grégory Duchatel est animateur sur France Bleu Champagne-Ardenne. Passionné d'Histoire, il est l'auteur et le narrateur de la série "Les petits secrets de Champagne-Ardenne" sur France Bleu depuis 2015.